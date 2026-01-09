El proyecto que enreda a un exalcalde en Antioquia, ahora investigado por la Procuraduría

Un exalcalde y siete exconcejales del municipio de Campamento (Antioquia) están ahora bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el anterior período de gobierno. Foto: El Espectador

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra el exalcalde de Campamento (Antioquia), Juan Pablo Torres Piedrahita, quien ejerció el cargo entre 2020 y 2023, así como contra siete exconcejales de ese municipio, por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto para modernización de la infraestructura de un centro de acopio de panela, iniciativa que tuvo una inversión superior a COP 400 millones.

Los exconcejales presuntamente involucrados y ahora investigados disciplinariamente por la Procuraduría son Javier Alonso Álvarez Carona, Juan Esteban Cárdenas Agudelo, Javier Andrés Álvarez Álvarez, Lina María Rodríguez Rúa, Iván Fernando Barrientos Barrientos, Dubán Alirio Foronda Agudelo y José Guillermo Vásquez Barrientos.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal (Antioquia) decidió abrir el proceso porque, al parecer, las obras de construcción del centro de acopio, desarrolladas en el predio donde antes funcionaba el antiguo matadero municipal, se habrían iniciado sin la autorización del Concejo Municipal para cambiar el uso de suelos del lote.

Además, el ente de control investiga posibles irregularidades en la destinación de los elementos que fueron retirados de las instalaciones del antiguo matadero. “Al parecer habrían sido entregados por el entonces alcalde al exconcejal Vásquez Barrientos para ser utilizados en una propiedad privada, sin que mediara un acto administrativo ni justificación legal que respaldara esa disposición”, indicó la Procuraduría por medio de un comunicado.

Estas presuntas irregularidades llevaron a que el órgano de control calificara de manera provisional la conducta del exalcalde como una falta grave cometida a título de dolo. Por su parte, la Procuraduría calificó la posible conducta de los exconcejales como una falta gravísima, también a título de dolo. Los exfuncionarios ahora tendrán la oportunidad de presentar los descargos y pruebas para defenderse sobre su presunta acción irregular.

