Procuraduría abrió investigación contra Daniel Quintero por presunta participación política Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El superintendente de Salud Daniel Quintero está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación por su supuesta participación indebida en política en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El ente de control abrió una investigación formal en contra del exalcalde de Medellín porque, al parecer, habría apoyado la candidatura de Iván Cepeda.

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El Ministerio Público revisa una entrevista que dio Quintero a un medio de comunicación tras conocerse los resultados del preconteo que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella. En el diálogo con un periodista Quintero dice: “tengo certeza es que los votos están en las urnas, hay que ir a buscarlos, porque ahí están; yo tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso, anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”.

En el documento también se pone de presente que el superintendente de Salud dice que “desde hoy toca armar todos los equipos, entendemos que ya hay miles de actas que van a ser impugnadas porque hay irregularidades en ellas, y vamos a dar la pela, la pelea es peleando”.

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Dentro de las pruebas ordenadas por la Procuraduría están las “reacciones asociadas y demás criterios que se consideren pertinentes para determinar la autoría del perfil, así como también se haga un rastreo de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales y se alleguen al expediente copias de las publicaciones relacionadas con la presunta indebida participación en política por parte del aquí investigado, en el marco de la segunda vuelta presidencial”.

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Asimismo, Quintero publicó en X un trino en el que dijo: “Mis números nunca me han fallado. Incluso hace 20 días me decían que Abelardo le ganaba a Cepeda en primera vuelta. Hoy fue al revés. Si no ganamos será por fraude”. Por esa publicación, el congresista del Pacto Histórico Andrés Forero pidió al ente de control investigarlo.

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