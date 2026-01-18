Disparan contra camioneta en la que se movilizaba la subsecretaria de Minas de Nariño

Las autoridades investigan si el atentado iba dirigido contra la mujer o, por el contrario, si estaba premeditado para atentar contra la vida del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Foto: Archivo Particular

La subsecretaria de Minas de la Gobernación de Nariño resultó ilesa tras el atentado del que fue víctima en la tarde del pasado sábado 17 de enero, cuando desconocidos dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba la funcionaria.

Las autoridades investigan si el atentado iba dirigido contra la mujer o, por el contrario, si estaba premeditado para atentar contra la vida del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, quien se encontraba con la funcionaria en el municipio de La Llanada (Nariño) momentos antes del ataque.

El atentado habría ocurrido luego de que ambos funcionarios participaran en el lanzamiento del programa de creación de la promotora minera, que busca formalizar y regular la minería en los 64 municipios del departamento.

El vehículo en el que viajaba el gobernador había tomado una ruta diferente por decisión del equipo de seguridad del mandatario. El pasado 16 de enero, el gobernador indicó al medio de comunicación Caracol Radio la existencia de un plan para acabar con su vida.

Escobar Jaramillo habría sido alertado por las autoridades judiciales sobre este presunto entramado criminal desde el pasado 31 de diciembre y no descarta que la amenaza esté relacionada con el proceso de paz territorial en la región.

“Nosotros no sabemos a quién le incomoda el trabajo que pueda estar haciendo el gobernador en materia de construcción de paz, pero ustedes saben que hemos avanzado de manera importante en este departamento en la sustitución de más de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito. No sé a quién le molesta que formalicemos la minería en Nariño”, indicó el gobernador.

