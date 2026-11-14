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Drones, grupos armados fragmentados y pocos recursos: los desafíos de seguridad del gobierno

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz analiza los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella. El documento evalúa la estrategia de seguridad en dos facetas: el impacto mediático y la recuperación del control territorial.

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Redacción Judicial
Presidente de Colombia y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Presidente de Colombia y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El presidente Abelardo de la Espriella se ha mantenido firme, hasta ahora, en una de sus promesas: la ofensiva total contra los grupos armados ilegales. Sin embargo, aunque la seguridad es protagonista a diario en su agenda de gobierno, esto no se ha traducido en ganar cada vez más el control territorial en las zonas más golpeadas del país. A pesar de los ocho bombardeos con los que llegó a sus 100 días en el poder, los grandes operativos en las ciudades y las capturas de cabecillas, el gobierno aún no logra disminuir el poder que las…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 59 minutos
    Está muy claro: "Cada abuso, cada exceso y cada descalificación al opositor es un costo que termina pagando la propia estrategia". Lo difícil es que por falta de cacúmen el lechuguino y su combo no entiendan esta obviedad. Y ahí vamos… pa’l estanco. ¡No más violencia MÁS IVA!!
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