Judicial

Ecopetrol niega haber beneficiado a amigo de Ricardo Roa en contrato de regasificadora

La petrolera estatal emitió un comunicado en la mañana de este lunes 1 de septiembre, asegurando que no hay un proceso de selección abierto para la asignación del proyecto ni se ha definido su ubicación exacta. Esto, pese a que los entes de control ya le tendrían puesta la lupa a las movidas de la empresa.

Redacción Judicial
01 de septiembre de 2025 - 01:05 p. m.
Foto: Gustavo torrijos
La empresa Ecopetrol le salió al paso a los recientes señalamientos de una posible “contratación amarrada” en el proyecto de Regasificación Campo Guajira. El más grande que tiene en la petrolera en este momento para transformar gas en aguas del Caribe y distribuirlo a través de toda la red de gaseoducto del país.

En el proyecto, que está valorado en al menos 500 millones de dólares, se habría movido los hilos necesarios para beneficiar al coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, amigo de Ricardo Roa, y a su empresa GAXI, que tendría un capital de apenas $20 millones y nada de experiencia en proyectos energéticos de este tipo.

En su comunicado, Ecopetrol indicó que todavía no hay un proceso de selección abierto y que hasta ahora se están haciendo los sondeos de mercado necesarios para evaluar si el proyecto de tener plantas flotantes de regasificación es viable técnica y comercialmente, o no. Agregaron que tampoco se ha definido ubicación, tamaño ni forma en la que se adjudicará el megaproyecto; además, que están evaluando opciones de ubicación en Sucre y La Guajira.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

