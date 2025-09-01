Ejército rescata a menor reclutada y captura tres presuntos disidentes en Nariño

Las capturas se realizaron en las veredas Divorcio y Vallenato, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño). Foto: Ejército

En una operación militar contra las disidencias de las Farc que delinquen en el Pacífico nariñense, tropas del Ejército Nacional rescataron a una menor de 14 años, víctima de reclutamiento forzado, y capturaron a tres presuntos integrantes de la disidencia Oliver Sinisterra. El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Tumaco (Nariño).

La operación, desarrollada en las veredas Divorcio y Vallenato, fue coordinada con respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Batallón de Movilidad y Maniobra 3 del Ejército. Durante el despliegue, un presunto integrante de la organización ilegal decidió someterse a la justicia, mientras que los otros tres fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente rescatada había sido reclutada por la estructura Oliver Sinisterra para cumplir labores de apoyo a los frentes armados. El Ejército subrayó que su recuperación es “un avance significativo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que ratifica el compromiso de las Fuerzas Militares en la lucha contra el reclutamiento forzado y en el debilitamiento de estas estructuras al margen de la ley”.

Además, en el operativo se incautaron fusiles, municiones de distintos calibres, explosivos, equipos de comunicación y elementos de intendencia. Según el Ejército, estos materiales eran empleados para planear atentados, realizar hostigamientos y mantener bajo intimidación a comunidades rurales de Tumaco.

La acción militar también contó con el apoyo del Ejército Ecuatoriano, que participó a través del Destacamento de Inteligencia Militar Esmeraldas y la Unidad Operacional BIMOT13.

La Fuerza de Tarea Hércules, unidad encargada de la seguridad en el Pacífico nariñense, informó que en lo corrido del 2025 se han recuperado seis menores víctimas de reclutamiento forzado, se han realizado 31 capturas y se han registrado 12 sometimientos de integrantes de grupos armados.

