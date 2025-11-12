EE. UU. busca responsables de ataque a helicóptero en Amalfi: recompensa de hasta 5 millones de dólares

Helicóptero de la Policía fue derribado en zona rural de Amalfi, Antioquia Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Estados Unidos está buscando a los responsables del ataque al helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías muertos. A través de la red social X, la embajada de ese país en Colombia ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el paradero de los responsables del atentado del pasado 21 de agosto que se atribuyó el Frente 36 de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

“¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”, se lee en la publicación de la embajada en esa red social.

En un primer momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló al Clan del Golfo como responsable. Sin embargo, horas más tarde, se confirmó que había sido una acción del frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente, disidencia al mando de Calarcá, y con quien Petro tiene hoy un proceso de paz cuya mesa se reactivó hace más de un mes.

“El 21 de agosto de 2025, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado contra un helicóptero de tipo UH-60 Black Hawk perteneciente a EE. UU., el cual cargaba miembros de la Policía Nacional de Colombia quienes realizaban un operativo de erradicación de hojas de coca en la región del Bajo Cauca”, detalló la publicación.

Para ubicar a los responsables directos del atentado, el Departamento de Estados Unidos señaló que el helicóptero pertenece a EE. UU. en Colombia y pidió que, en caso de tener información, las personas podrían contactarse con el programa “Rewards for Justice” a través de canales como Signal, Telegram y WhatsApp. Asimismo, se recibirá información a través de la línea de informes basada en Tor que adjunta a la publicación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.