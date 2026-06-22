Ejército incauta cargamento de fusiles, drones y granadas de las disidencias en el Valle

De acuerdo con las autoridades, las armas estarían destinadas a reforzar el accionar criminal de la estructura residual Armando Ríos, de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional

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Un día despúes de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, las autoridades incautaron 26 fusiles de diferentes categorías, cerca de 300 proveedores, 6.300 cartuchos de munición, alrededor de 300 granadas presuntamente destinadas a ser acondicionadas en drones y siete de estas aeronaves en Yumbo (Valle del Cauca).

Según el Ejército Nacional, el armamento habría sido enviado por alias “Marlon”, jefe de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, y tenía como destino el departamento del Guaviare. De acuerdo con las autoridades, las armas estarían destinadas a reforzar el accionar criminal de la estructura residual Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.

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La incautación estuvo en manos de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número cinco, de la Tercera División, en coordinación con la Policía Nacional, quienes continúan desarrollando operaciones ofensivas contra los grupos armados.

“La ruta identificada por las unidades militares comprendía la salida de los fusiles, drones y municiones desde la región del Naya, zona de Buenaventura, Valle del Cauca, hasta el oriente del país”, señaló el Ejército Nacional.

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Además, en su comunicado, la entidad indicó que el grupo armado pretendía valerse de la reciente jornada electoral “para movilizar el material con facilidad y reducir la probabilidad de detección por parte de las autoridades”.

Alias “Marlon”

El pasado 20 de junio se confirmó la muerte, en un operativo militar, de Iván Jacob Idrobo Arredondo, más conocido con el alias de “Marlon”, jefe de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Se trata del hombre señalado como el presunto responsable del atentado perpetrado en el túnel de Cajibío (Cauca) el pasado 25 de abril, en el que murieron 20 civiles.

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Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 4.500 millones por información que permitiera su captura. Era considerado uno de los hombres de más confianza de “Iván Mordisco”. Fuentes del Ejército Nacional le confirmaron a El Espectador que la muerte de alias “Marlon” ocurrió durante un operativo de las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca.

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