El candidato presidencial que enfrentará una audiencia de perdida de investidura

A menos de 20 días de las elecciones para la presidencia, el candidato por Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, se enfrentará a una audiencia de perdida de investidura en el Consejo de Estado por violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La demanda en su contra llegó al alto tribunal en agosto del año pasado y es analizada por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez, quien decretó para este miércoles una audiencia en la que se expondrán las pruebas que existen en contra del político.

El recurso fue presentado por el abogado Luis Ernesto Correa, quien solicitó la muerte política del candidato presidencial, para el período 2018-2022. A su juicio, el líder de Colombia Justa y Libres desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al ocupar simultáneamente un cargo privado en el que, supuestamente, devenga sueldo como copresidente del partido político al que pertenece.

“El Senador ejerce, al mismo tiempo, la copresidencia del Partido Colombia Justa Libres, por el que tiene asignación presupuestal mensual por el presente año 2021, por la suma de 19′000.000 para cada copresidente; comportamiento éste que está en contravención con la prohibición citada que se refiere a la contemplada en el numeral 1 del artículo 180 de la Constitución”, explicó en su momento el demandante quien hará presencia de manera virtual en la mañana de este miércoles para exponer las posibles irregularidades en las que incurrió Rodríguez.

El candidato presidencial quien tiene por fórmula vicepresidencial a Sandra de las Lajas, en abril pasado, recibió un espaldarazo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que decidió no revocar su candidatura para las elecciones del próximo 29 de mayo. La ponencia fue del magistrado José Nelson Polanía, quien analizó una solicitud que hizo Ricardo Arias, copresidente del partido político.

Arias pidió dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Convención Nacional del partido político, llevada a cabo en noviembre del año pasado. Su argumento se basaba en que el aval para ser declarado candidato a la presidencia fue concedido por la representante legal del movimiento, y este solo se podía expedir con autorización previa del Consejo Directivo y Ético de la organización. Pese a su intención, el CNE le dio la razón a Rodríguez, y hoy se mantiene como candidato por Colombia Justa y Libres.

Sobre su expediente en el Consejo de Estado, apenas se está moviendo, y no se descarta que este miércoles su defensa controvierta las pruebas del demandante, y la Procuraduría, por su parte, revele si está o no de acuerdo con los argumentos presentados en el documento. El proceso en el alto tribunal no interfiere en su campaña electoral.

