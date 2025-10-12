Logo El Espectador
Judicial
El expediente que revive las sombras de las ejecuciones extrajudiciales en Sucre

La historia de dos jóvenes que habrían sido torturados y asesinados por hombres del Gaula de Sucre en 2022 tiene hoy a nueve uniformados en juicio. El caso avanza en sigilo en un juzgado de Córdoba, mientras que las víctimas piden conocer la verdad. Detalles de un expediente que vuelve a poner en la agenda un capítulo de la guerra en Colombia que parecía superado.

Redacción Judicial
12 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
Fiscalía señaló que las víctimas habrían sido torturadas y asesinadas como retaliación por el ataque contra una patrulla en Betulia (Sucre) el 29 de junio de 2022.
Foto: Archivo Particular

A Jannier Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil Mercado los encontraron muertos en un basurero, en zona rural del municipio de Lorica (Córdoba), el 1 de julio de 2022. El primero apareció amarrado de las manos y con dos disparos en la cabeza. El segundo, con un solo tiro también en la cabeza. Ambos tenían signos de tortura y fueron señalados por el Gaula de la Policía de estar detrás del ataque contra una patrulla en Betulia (Sucre) ese mismo mes. Eran tiempos críticos para la fuerza pública por cuenta de un plan pistola que le puso precio a cada...

Por Redacción Judicial

