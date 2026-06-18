El coronel Roberto Ramírez es el nuevo presidente del Tribunal Superior Militar y Policial

El coronel Roberto Ramírez García (izq.) fue elegido como presidente y el coronel Jorge Nelson López Galeano (der.) fue elegido como vicepresidente. Foto: Justicia Penal Militar

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El Tribunal Superior Militar y Policial tiene un nuevo presidente y vicepresidente. En la tarde de este jueves 18 de junio esa corporación eligió al magistrado coronel Roberto Ramírez García como presidente de la corporación y al magistrado coronel Jorge Nelson López Galeano como vicepresidente.

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El coronel Ramírez llega a reemplazar al coronel Gustavo Alberto Suárez Dávila, quien fue presidente del Tribunal desde el pasado 5 de junio de 2025. El nuevo presidente es oficial del Ejército Nacional, abogado con formación y experiencia en Derecho Constitucional y Penal.

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Asimismo, fue operador judicial por más de 20 años en la Justicia Penal Militar y Policial. El nuevo presidente de esa corporación tiene estudios en docencia universitaria. Además, ha sido profesor de cátedras universitarias y de instrucción en escuelas de formación y capacitación militar.

Por su parte, el vicepresidente, el coronel Jorge Nelson López Galeano, tiene 23 años de experiencia en la Justicia Penal Militar. En esa jurisdicción ha sido juez de instrucción, fiscal penal militar, juez de brigada, magistrado encargado y magistrado titular. El uniformado también cuenta con una especialización en casación penal en la Universidad La Gran Colombia.

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La posesión de los dos uniformados contó con la presencial del Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, quien, dentro de otras cosas, se refirió la responsabilidad de la jurisdicción para “impartir justicia en cuanto a los delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones”.

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