El exmagistrado César Julio Valencia Copete desistió del cargo como ministro de Justicia

Por el momento, Augusto Ocampo continuará como ministro encargado y secretario jurídico. La decisión fue tomada antes de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto de nombramiento como nueva cabeza de esa cartera ministerial.

Redacción Judicial
19 de noviembre de 2025 - 08:09 p. m.
El presidente Gustavo Petro había anunciado a César Julio Valencia Copete como su nuevo ministro de Justicia el pasado 13 de noviembre.
El exmagistrado César Julio Valencia Copete, quien había sido nombrado como nuevo ministro de Justicia, desistió del cargo este miércoles 19 de noviembre. La decisión fue tomada antes de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto de su nombramiento. Por el momento, Augusto Ocampo continuará como ministro encargado.

El abogado y jurista había sido nombrado como el nuevo líder de la cartera del gobierno de Gustavo Petro el pasado 13 de noviembre, luego de la renuncia formal de Eduardo Montealegre a través de una carta en la que expresó sus razones para dejar el Ministerio de Justicia.

Según la misiva presentada por Montealegre, su motivación para renunciar se basó en la absolución, en segunda instancia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal. Montealegre, quien figuró como víctima durante el proceso, consideró que dicho fallo a favor del exmandatario constituye un “prevaricato”. La renuncia de Eduardo Montealegre fue admitida por el primer mandatario el pasado 27 de octubre.

Por su parte, Valencia Copete, quien se ha desempeñado durante 36 años en la rama judicial, se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y ha ocupado cargos como Juez Municipal, Juez Civil del Circuito de Bogotá y magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil. También fue procurador delegado para la Contratación Estatal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

ALVARO ACOSTA(83211)Hace 24 minutos
Coherencia.
usucapion1000 .(15667)Hace 32 minutos
Lamento mucho la decisión por tratarse de un jurista probo y muy capaz, y esos no abundan
usucapion1000 .(15667)Hace 32 minutos
Lamento mucho la decisión por tratarse de un jurista probo y muy capaz, y esos no abundan
Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 37 minutos
Una lâstima que el dr. . Un abogado a carta cabal,no sobornable,como casi todos los de las actuales cortes ,tribunales,consejos etc.Valencia C,no hubiera aceptado al ministerio
