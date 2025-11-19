Condenan a uno de los ladrones implicados en muerte del magistrado Álvaro Restrepo, en Manizales

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de octubre, cuando se registró un intento de robo en el restaurante Mi Pueblo, cerca del peaje Tarapacá II, entre Chinchiná (Caldas) y Pereira (Risaralda). Foto: Archivo particu

Santiago Yussep Montoya Olarte fue condenado a seis años y cinco meses de prisión por los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado, luego de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía. La entidad lo señaló de participar en el robo en el que falleció el magistrado caldense Álvaro Restrepo Valencia, quien también se desempeñaba como vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas.

El hombre fue condenado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chinchiná, donde la jueza Catalina Andrea Hurtado le negó la posibilidad de beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena, al considerar que los hechos cometidos por Montoya Olarte, además de su prontuario delictivo, requieren hacer efectiva la condena en un centro carcelario.

¿Qué sucedió?

Según la Fiscalía, el pasado 10 de octubre se registró un intento de robo en el restaurante Mi Pueblo, cerca del peaje Tarapacá II, entre Chinchiná (Caldas) y Pereira (Risaralda). En el fallo condenatorio se señaló que la persona a la que se pretendía robar era Julián Andrés Acero Ramírez, para quitarle una cadena de oro avaluada en 20 millones de pesos.

Montoya Olarte, según el ente investigador, llegó en moto junto con otra persona y, mientras el capturado intentaba hurtar la cadena, su acompañante lo esperaba. En medio del forcejeo, uno de los escoltas que permanecía en el lugar reaccionó, situación en la que resultó herido en el intercambio de disparos el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, quien acababa de salir del funeral de su padre.

El magistrado falleció ese mismo día en el centro asistencial de Chinchiná (Caldas), donde había sido remitido de urgencia. Por su parte, Montoya Olarte fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y, posteriormente, aceptó los cargos. Por el momento no se tiene noticias sobre la persona que conducía la moto en la que pretendían escapar.

