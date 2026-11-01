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“El expresidente Petro nunca quiso escuchar las razones de la Registraduría”: registrador

En entrevista con El Espectador, el registrador nacional Hernán Penagos habla de sus enfrentamientos con el expresidente Gustavo Petro, las acusaciones de fraude electoral y la batalla judicial que desataron. También advierte sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando se pone en duda la legitimidad de las elecciones.

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María José Medellín Cano y Juan David Laverde Palma
En entrevista con El Espectador, el registrador nacional habla de sus enfrentamientos con el expresidente Gustavo Petro, las acusaciones de fraude electoral y la batalla judicial que desataron.
En entrevista con El Espectador, el registrador nacional habla de sus enfrentamientos con el expresidente Gustavo Petro, las acusaciones de fraude electoral y la batalla judicial que desataron.
Foto: Mauricio Alvarado

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Registrador, en este país de homicidios, asesinatos, atentados y de grupos criminales por doquier, ¿cómo recibe usted este presunto plan para asesinarlo? ¿Cómo está usted y su familia?

Estamos bien y, la verdad, no tengo mayores detalles. Lo que sé es lo que me contó el ministro de Justicia en una llamada y entiendo que la Fiscalía ya está investigando. Eso es todo lo que sé.

¿Pero no está preocupado? Estamos en Colombia y pensaría uno que no podemos tratar un tema así, en un país como este, sin ponerle mucha atención.

Realmente, a mí me…

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial. Majomedellinc mmedellin@elespectador.com

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos. jdlaverde9 jdlaverde@caracoltv.com.co
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Comentarios
  • Ivan(24417)Hace 7 minutos
    Para qué invitan a comentar, si no publican lo que uno comenta? O será que censuran los comentarios?
  • Ivan(24417)Hace 17 minutos
    “A quien engañas abuelo”, dice la letra de un bambuco. Petro, con todos los defectos y equivocaciones que cometió, venía denunciando con mucha anticipación, lo que ya veía venir y que vimos atónitos en las pasadas elecciones presidenciales.
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