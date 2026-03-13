Gobierno revoca suspensión de órdenes de captura contra alias “Chiquito Malo”

La decisión deja sin efecto la suspensión de las órdenes de captura contra varios líderes del Clan del Golfo. Foto: El Espectador

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En la tarde de este 13 de marzo se conoció que el gobierno del presidente Gustavo Petro revocó la resolución con la que habían suspendido las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo, y de otros integrantes del grupo delincuencial.

Esto, en el marco de las conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). En ellas se ordenó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Córdoba y Chocó, para la ubicación gradual y progresiva de combatientes del grupo a partir del 1 de marzo.

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Sin embargo, según indica la resolución con la que se revocó la suspensión de las órdenes de captura contra alias “Chiquito Malo”, al llegar esa fecha no se inició el proceso de desplazamiento de los miembros del grupo hacia las ZUT.

Como consecuencia, el Gobierno decidió revocar la medida. Los otros jefes del Clan del Golfo contra quienes se ordenó la captura son: Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y José Gonzalo Sánchez, conocido con el alias de “Gonzalito”, quien falleció el 30 de enero de 2026.

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La posible extradición de alias “Chiquito Malo”

El pasado 13 de enero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su aval para la extradición a Estados Unidos de alias “Chiquito malo”. Según indicó la alta corte, la justicia de ese país lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la acusación presentada por la justicia estadounidense, aproximadamente desde 2008, el hombre “se unió a un concierto para delinquir, se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, y con personas conocidas y desconocidas a bordo de una embarcación sujeta la jurisdicción de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir una sustancia ilegal”.

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Alias chiquito malo, dice el documento de la justicia estadounidense, “invirtió en grandes cantidades de cocaína que fueron enviadas en lanchas rápidas que partían de la costa norte de Colombia y llegaban a Costa Rica, Honduras, Guatemala y otros lugares”. La droga, al parecer, era transportada a través de la frontera entre Guatemala y México, y allí era vendida a narcotraficantes mexicanos, quienes transportaban la cocaína a través de México al país estadounidense.

La investigación por la que alias “Chiquito malo” deberá responder ante la Corte Distrital del sur de Florida, sostiene que él “coordinaba el despacho de las lanchas rápidas desde Colombia entre el 2008 y 2022. La alta corte encontró que el pedido hecho por Estados Unidos fue correcto y que, cuando sea capturado, podrá ser enviado a la justicia de ese país, si su extradición es aprobada por el jefe de Estado.

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La tensión entre la Fiscalía y el Gobierno por alias “Chiquito Malo”

La discusión sobre la negociación de paz del Gobierno con el Clan del Golfo y la suspensión de las órdenes de captura para sus integrantes en las ZUT, alcanzó un punto de tensión el pasado 5 de febrero. Ese día, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió una carta al comisionado de paz, Otty Patiño, en la que negó que su entidad tuviera algo que ver con las órdenes de captura con fines de extradición contra alias “Chiquito Malo”.

La fiscal Camargo le dejó claro al comisionado que, según la ley de Paz Total del gobierno, quien sí tiene facultades para suspender esas órdenes de captura es el propio gobierno, no la Fiscalía General de la Nación, como así se lo hizo saber Otty Patiño a Camargo.

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Este cruce se dió luego de que Patiño le pidiera a la Fiscalía que brindara “seguridad humana y jurídica” y que esto, para el gobierno, se traduciría en “suspender las órdenes de captura que tuvieren vigentes, aún las expedidas con fines de extradición”.

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