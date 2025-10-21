Logo El Espectador
El general (r) William Rincón sería el nuevo director de la Policía Nacional

El general (r) William Rincón asumiría el mando de la Policía Nacional tras la salida del general Carlos Fernando Triana, quien manejó las riendas de la entidad desde inicios del 2025.

Redacción Judicial
22 de octubre de 2025 - 02:48 a. m.
William Rincón se desempeñó como inspector general de la Policía Nacional y fue jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
El general (r) William Oswaldo Rincón Zambrano sería nombrado por el presidente Gustavo Petro como nuevo director de la Policía Nacional, cargo que asumirá en reemplazo del general Carlos Fernando Triana.

El pasado 17 de octubre, el presidente solicitó públicamente la salida del general Triana, quien estuvo desde el 18 de febrero de este año al mando de la institución castrense, asegurando que no era la primera vez que pedía su cambio.

Le puede interesar: Piden activar rutas de protección para atender más de 2.500 personas desplazadas en Antioquia

“La Policía va a cambiar. He pedido cambiar al director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobreponer profundamente. El tema de Amalfi (Antioquia) lo he analizado, los muchachos que murieron de la Policía, daré un informe en otra ocasión”, sostuvo en la locución presidencial en la que hizo el anuncio.

¿Quién es el general William Rincón?

William Rincón fue inspector general de la Policía Nacional, agregado de Policía en Estados Unidos y director de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP). Además, fue comandante del Departamento de Policía Sucre, director de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, jefe del Grupo Élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y jefe regional de Inteligencia.

Es administrador policial y cuenta con especializaciones en Investigación Criminal, Procesamiento y Análisis de la Escena del Crimen, así como en Derecho Penal y Procesal Penal. Tiene una trayectoria institucional de 29 años y, en su hoja de vida, registra 43 condecoraciones y 104 felicitaciones.

Lea: “He dicho la verdad a mis compatriotas”, Álvaro Uribe tras absolución

Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, de 21 años, fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en inmediaciones de El Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, el joven se encontraba en compañía de una mujer y de un escolta mientras se movilizaban por la zona.

Dina Morales, madre de la víctima, solicitó el pasado 5 de febrero que se adelantaran los actos investigativos necesarios para dar con el paradero de una ficha clave en la muerte de Juan Rincón: una joven de 15 años cuyo paradero se desconoce. Al parecer, la menor pasó la noche anterior con la víctima.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

