Judicial

Menores secuestradas por las disidencias fueron rescatadas por comunidades indígenas

Las menores, de 14 y 15 años, ya habían sido reclutadas por las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, en el departamento del Cauca. Sin embargo, la misión humanitaria que había acudido a su liberación fue interceptada el pasado 15 de octubre, lo que hizo que las menores quedaran nuevamente en manos del grupo armado.

Redacción Judicial
21 de octubre de 2025 - 09:31 p. m.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció este 20 de octubre el rescate de dos menores de edad, de 14 y 15 años, que habían sido reclutadas por las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, en el departamento del Cauca.

Su rescate estuvo articulado por la Consejería Mayor del CRIC, las autoridades y los equipos de derechos humanos indígenas de la zona. Las menores ya habían sido reclutadas por este grupo armado. Sin embargo, una misión humanitaria que intentaba rescatarlas fue blanco de un atentado el pasado 15 de octubre.

Integrantes de la Guardia Indígena de la Cxhab Wala Kiwe y autoridades de la comunidad fueron interceptados y retenidos por hombres armados cuando regresaban de la primera misión que realizaron para rescatar a las menores. Los vehículos fueron atacados y las llantas pinchadas, lo que impidió su movilización.

Por eso, las dos menores, que habían sido rescatadas, quedaron nuevamente en poder de las disidencias de las Farc. Hasta que en la madrugada de este 21 de octubre, una comisión de las comunidades indígenas lograron finalmente el rescate.

En su comunicado, el CRIC aseguró que “el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está expresamente prohibido, y el ataque armado contra la misión humanitaria, compuesta por la Guardia Indígena, así como la agresión a una de las madres de las menores, vulneran el principio de distinción que protege a la población civil y a quienes participan en labores humanitarias”.

Además, el Consejo Regional solicitó al Estado colombiano la “adopción de medidas urgentes y eficaces para detener este flagelo que desangra nuestras comunidades y arrebata la vida y el futuro de nuestras hijas e hijos, sustento esencial de la pervivencia de nuestros pueblos”.

Por su parte, la consejera mayor del CRIC, Nini Johana Daza, afirmó que “en coordinación entre las organizaciones indígenas se estableció un diálogo que permitió, en un acto humanitario, la entrega de las dos niñas”. Agregó, además, que se sienten satisfechos al haber cumplido su principal objetivo, que consistía en que las niñas regresaran sanas y salvas a las casas, a los hogares y a las comunidades a las cuales pertenecen.

Por Redacción Judicial

