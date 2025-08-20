Eln libera a dos soldados secuestrados en Cúcuta hace cuatro meses

Los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez estaban secuestrados desde abril de 2025. Foto: ONU

Después de más de cuatro meses secuestrados, este miércoles 20 de agosto fueron liberados los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, secuestrados el pasado 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal, en Cúcuta (Norte de Santander).

Los militares fueron entregados a una comisión humanitaria de Naciones Unidas, encargada de las gestiones que permitieron su liberación. A través de un video divulgado en redes sociales, el Eln reconoció su responsabilidad en el secuestro y explicó que la entrega se concretó por la intervención la comisión humanitaria.

El secuestro ocurrió mientras los uniformados adelantaban labores de vigilancia en Cúcuta, tras denuncias de la comunidad sobre hechos de extorsión. En medio de un intento de asonada, fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en motocicletas y desde entonces estuvieron en cautiverio.

