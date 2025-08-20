No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Eln libera a dos soldados secuestrados en Cúcuta hace cuatro meses

Los militares fueron entregados a una comisión de la ONU que lideró las gestiones humanitarias para su liberación. El plagio ocurrió cuando realizaban labores de vigilancia en una zona afectada por la extorsión.

Redacción Judicial
21 de agosto de 2025 - 12:49 a. m.
Los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez estaban secuestrados desde abril de 2025.
Los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez estaban secuestrados desde abril de 2025.
Foto: ONU
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Después de más de cuatro meses secuestrados, este miércoles 20 de agosto fueron liberados los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, secuestrados el pasado 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal, en Cúcuta (Norte de Santander).

Los militares fueron entregados a una comisión humanitaria de Naciones Unidas, encargada de las gestiones que permitieron su liberación. A través de un video divulgado en redes sociales, el Eln reconoció su responsabilidad en el secuestro y explicó que la entrega se concretó por la intervención la comisión humanitaria.

El secuestro ocurrió mientras los uniformados adelantaban labores de vigilancia en Cúcuta, tras denuncias de la comunidad sobre hechos de extorsión. En medio de un intento de asonada, fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en motocicletas y desde entonces estuvieron en cautiverio.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Eln

soldados secuestrados

liberación

ONU

Ejercito

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar