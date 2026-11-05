Eln se atribuye secuestro de subteniente del Ejército en Saravena (Arauca)

A través de un video publicado en redes sociales, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se atribuyó el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, ocurrido en el casco urbano del municipio de Saravena (Arauca). “Informamos, primero, que el día 4 de noviembre de 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas capturaron a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército”, aseguraron.

A pesar de ser los responsables del plagio y de la seguridad de la uniformada, en su mensaje atribuyeron a las fuerzas militares las posibles consecuencias de cualquier intento de rescate “que ponga en riesgo su vida”. El Eln también envió un mensaje a la familia de la subteniente Pantoja Hernández, diciendo que el secuestro haría parte de los “riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y que se le respetarán sus derechos de acuerdo con las realidades de la guerra que vive la región”.

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Una vez conocida la desaparición de la uniformada, que ocurrió mientras se movilizaba en una motocicleta, las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional. Las medidas de búsqueda iniciaron “con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”. Puntualmente, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional adelantan las acciones para encontrarla.

Ante los hechos, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, exigió la liberación de la funcionaria. En su pronunciamiento, la entidad señaló que el plagio ocurrió mientras la uniformada se encontraba vestida de civil y expresó su solidaridad “con sus familiares y seres queridos, así como con el Ejército Nacional, ante la angustia y la incertidumbre que genera su secuestro”.

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En esa línea, detalló que, en octubre de 2025, ya había sido emitida la Alerta Temprana 014-25 para el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), en la que advertía sobre la intensificación de la confrontación armada entre el Eln y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, así como sobre las amenazas de otros grupos armados y el riesgo de que aumentaran los hechos de violencia en estos territorios.

La Defensoría instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar medidas urgentes que faciliten la liberación de la uniformada y de todas las personas secuestradas en el país. Asimismo, pidió implementar de manera urgente las recomendaciones de la Alerta Temprana para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Arauca y Cubará.

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