Emiten circular roja de Interpol contra Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'. Foto: Archivo

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Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, ahora es buscado en 196 países. La Interpol activó la circular roja en contra del llamado zar del contrabando, quien es buscado por las autoridades colombianas por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer.

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La Fiscalía de Colombia venía pidiéndole a la Secretaria General de Interpol con sede en Lyon (Francia) que activara la circular roja desde el 21 de febrero de 2025. El organismo internacional estudió la petición y determinó que se cumplieron los requisitos para iniciar la búsqueda, ubicación, captura y remisión del indiciado a Colombia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Marín Buitrago tiene un historial de casi cuatro décadas en negocios ilícitos. Las pesquisas apuntan a que entre 2023 y 2024 entregó COP 1.019 millones en sobornos a policías colombianos que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura, para que permitieran el funcionamiento de sus negocios ilegales.

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“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento en 2025.

El ente investigador asegura que hubo por lo menos 13 reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena, en las que el llamado zar del contrabando o sus colaboradores entregaron dinero, celulares y ofrecieron vehículos a uniformados de la Polfa, “para que miraran para otro lado” y permitieran la entrada irregular de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos".

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Según la Fiscalía, Diego Marín Buitrago pagaba COP 3.500.000 a patrulleros y COP 5.000.000 a oficiales de la entidad que colaboraran con su negocio. Además, tendría también fuentes de información en la Fiscalía, por medio de las cuales se enteró de que las autoridades seguían hablando la cuerda de su entramado de negocios ilegales y aceleró su salida del país.

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