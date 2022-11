Empalaron a vendedora de arepas a quien el mes pasado le lanzaron excremento

Una nueva historia de violencia de género y sexual tiene lugar en Colombia. Lina María Quintero, vendedora de arepas en el centro de Villavicencio, fue secuestrada, abusada y empalada por un grupo de hombres.

Según conoció Semana, Quintero, quien es estudiante de Administración de Empresas, fue secuestrada y conducida a un sitio desalojado. Allí, las autoridades la encontraron empalada, luego de haber sufrido diversas agresiones sexuales.

“Rechazo esta situación que viví porque puede que no sea la única mujer que lo esté viviendo (...) en estos momentos estoy en la clínica, me van a hacer unos exámenes para evitar que no tenga ningún tipo de enfermedad y no haya pasado a mayores”, explicó Quintero.

Hasta el momento, el único pronunciamiento provino del alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, quien anunció que se ofrece una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la captura de los victimarios.

Los hechos sobre el episodio de violencia sexual contra una mujer se están investigando por autoridades competentes



Ofrecemos recompensa de 10 millones de pesos para dar captura al responsable.



La familia ha pedido la mayor discreción. Pedimos respeto absoluto. — Harman Alcalde (@harmanfelipe) November 9, 2022

Quintero era conocida ampliamente en la ciudad luego de que, en un video difundido en redes sociales, fuera víctima de una mujer que le lanzó excremento a su puesto de arepas, el pasado 7 de octubre. Sus ventas habían aumentado gracias a la solidaridad de la comunidad.

Hagámosla famosa. Esta mujer botó el excremento de sus mascotas al rededor de un puesto de comidas en el barrio Villa María de Villavicencio con el fin de aburrir a quienes trabajan allí, porque según ella, están en un sector exclusivo de la ciudad. pic.twitter.com/6rNjkFrqZa — Steven Liévano (@StevenLievano) October 8, 2022

