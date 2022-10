El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Fiscalía adelantar una investigación en contra del exrepresentante de Hyundai en Colombia para determinar si hubo incremento patrimonial en medio de los actos de corrupción de los que fue protagonista.

Empresario Carlos Mattos no tuvo incremento ilícito en su patrimonio: Fiscalía

Una vez más el empresario Carlos Mattos está ante los estrados. Esta vez, la Fiscalía tenía la tarea de identificar si el exrepresentante de Hyundai en Colombia incrementó su patrimonio con las decisiones judiciales que compró en 2016 en medio de un proceso que adelantó para que no le quitaran la representación de la empresa de carros en Colombia.

La orden de investigación la dio el Tribunal Superior de Bogotá luego de que declarara nula la condena de nueve años y cinco meses de prisión que, a través de preacuerdo, se le impuso a Mattos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático. Este jueves, el fiscal del caso, Daniel Hernández, dijo ante el juzgado 30 de conocimiento de Bogotá que, el empresario no tuvo incremento patrimonial derivado de las negociaciones turbias que realizó.

“El análisis de las pruebas lleva a concluir lo que se ha mantenido a través del tiempo: la decisión judicial comprada no generó incremento patrimonial para el empresario Carlos Mattos”, sostuvo el fiscal Hernández, quien aclaró que el Tribunal le ordenó al ente acusador indagar sobre si la venta de vehículos y la decisión judicial a favor del empresario generó incremento en sus bienes o ingresos.

“La Fiscalía no ha sido ineficiente en la investigación. Se ha demostrado cómo se manipuló el reparto para favorecer al empresario. Hemos llevado a juicio a 14 personas, desde la cabeza principal hasta el menor funcionario del centro de servicios. Pido excusas a la judicatura porque no analizamos la venta de los vehículos, pero fue porque no se tenía una relación directa con los hechos que son de la investigación”, resaltó el fiscal.

Hernández, este jueves, le entregó al juzgado tres folios en los que consigna contratos, relaciones de pagos y formatos de inspección del 2016, que, a su juicio, dejan en evidencia que Mattos no recibió dinero adicional ni se lucró económicamente de la decisión judicial que en su momento lo favoreció para quedarse con la representación de la firma de carros en Colombia.

Recientemente, Mattos, en medio de una diligencia judicial que buscaba el mismo fin: poner en evidencia si hubo o no incremento, denunció incumplimientos por parte de la Fiscalía, luego de que firmó preacuerdos para devolver dinero, pedir excusas y colaborar con la justicia por los hechos de corrupción de los que fue protagonista.

“Estoy en prisión, enfermo, para cumplir la pena que me prometieron, he cumplido con todo, pero si aquí no me van a respetar el acuerdo, y pretenden poner una pena muy superior y por unos delitos que no me fueron informados ni en la imputación ni en la acusación de la Fiscalía, yo me retracto de la aceptación de los cargos”, dijo en medio de su intervención.

Para Mattos, quien está recluido en una cárcel de máxima seguridad, la Fiscalía lo “defraudó” porque le endilgó más cargos y responsabilidades que, a su juicio, tenía y aceptó en abril de este año en medio de una diligencia judicial en la que, además, de ofrecer excusas públicas le ordenaron pagar una suma de dinero como reparación.

“Se acordó pagar un millón de dólares y yo me adelanté a pagar antes de firmar. Yo por creer en la Fiscalía conseguí el dinero para darle a la Fiscalía un cuarto de millón porque estaba convencido que estaba tratando con alguien que creía en mí y me comprometí hasta la muerte”, dijo y añadió, “su señoría pienso que aquí se me ha defraudado y todos los días pienso que no se me ha cumplido. Pretenden aumentarme o adicionarme hechos que no estaban antes ¿cómo así? Si el trato ya está hecho. Por eso renuncio que me hayan vulnerado mis derechos y que si en el acuerdo he cumplido deben decirle a la Fiscalía que cumpla”, dijo el empresario.