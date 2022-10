Empresario Mattos se retracta de delitos que aceptó por incumplimiento de Fiscalía. Foto: AFP - -

“Haga usted justicia, señor juez, se lo imploro por Dios”. Así terminó su intervención el empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia, condenado y procesado por corrupción. El hombre de más de 70 años que llegó extraditado de España en noviembre pasado, dijo que se retracta de haber aceptado cargos, a través de un preacuerdo con la Fiscalía, por supuestos incumplimientos del ente acusador.

“Estoy en prisión, enfermo, para cumplir la pena que me prometieron, he cumplido con todo, pero si aquí no me van a respetar el acuerdo, y pretenden poner una pena muy superior y por unos delitos que no me fueron informados ni en la imputación ni en la acusación de la Fiscalía, yo me retracto de la aceptación de los cargos”, dijo en medio de su intervención.

Lea aquí: Carlos Mattos acude a la CIDH y dice que la Fiscalía lo hizo auto incriminarse

Para Mattos, quien está recluido en una cárcel de máxima seguridad, la Fiscalía lo “defraudó” porque le endilgó más cargos y responsabilidades que, a su juicio, tenía y aceptó en abril de este año en medio de una diligencia judicial en la que, además, de ofrecer excusas públicas dijo le ordenaron pagar una suma de dinero como reparación.

“Se acordó pagar un millón de dólares y yo me adelanté a pagar antes de firmar. Yo por creer en la Fiscalía conseguí el dinero para darle a la Fiscalía un cuarto de millón porque estaba convencido que estaba tratando con alguien que creía en mí y me comprometí hasta la muerte”, dijo y añadió, “su señoría pienso que aquí se me ha defraudado y todos los días pienso que no se me ha cumplido. Pretenden aumentarme o adicionarme hechos que no estaban antes ¿cómo así? Si el trato ya está hecho. Por eso renuncio que me hayan vulnerado mis derechos y que si en el acuerdo he cumplido deben decirle a la Fiscalía que cumpla”, dijo el empresario.

Lea también: Tribunal Superior de Bogotá anula otra condena contra Carlos Mattos

Mattos está ante los estrados porque compró a jueces, abogados e ingenieros de la Rama Judicial para que un proceso, con el que peleaba la representación legal de Hyundai en Colombia se quedara en su poder, saliera a su favor. Este miércoles el fiscal del caso, en una audiencia pública dijo que estaban indagando si el patrimonio de Mattos aumentó con algunas ganancias de la venta de carros durante 2016.

En medio de esa diligencia, el empresario aprovechó para pedir la palabra y expresar su inconformismo respecto del supuesto incumplimiento de la Fiscalía. “En la audiencia no se me aclaró que los cargos que estaba aceptando eran diferentes a los acordados previamente con la Fiscalía. No se me explicó que para la sentencia no se me iba a aplicar el acuerdo con la Fiscalía ni los compromisos adquiridos”, dijo el empresario.

Le puede interesar: Tribunal Superior de Bogotá tumbó condena contra Carlos Mattos

De acuerdo con Mattos, los incumplimientos de la Fiscalía ha llevado a la justicia a que incurran en error en medio de su proceso. Por ello, le pidió al juzgado que conoce del proceso la nulidad de lo actuado. Su abogado se encargará de presentar el recurso oficialmente. “Me estoy enfrentando a algo inaudito y no quiero que cometan error por favor. Por eso señor juez con toda clemencia le pido que haya una nulidad porque todo lo que se está haciendo va contra el derecho de vida porque me están matando. No permita que se cometa un homicidio contra mí”, explicó.

Esta no es la primera vez que el empresario denuncia irregularidades en su proceso. A principio de octubre, a través de su abogado, Mattos llevó su caso ante instancias internacionales. En un comunicado, la defensa del empresario anunció que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este tipo de solicitudes les permiten a ciudadanos colombianos lograr la protección de sus derechos mientras el organismo internacional estudia su caso de fondo.

Lea también: Carlos Mattos es condenado a cinco años de prisión y espera otra sentencia

“La Fiscalía hizo auto incriminarse al señor Mattos y cumplir con todos los puntos estipulados en el preacuerdo al que había llegado con el ente acusador y, posteriormente retiró el preacuerdo, lo que ocasionó que el señor Mattos quedara ante la opinión pública como culpable, por lo que tuvo que allanarse a los cargos”, aseguró la firma que ahora defiende a Mattos, luego de que terminara su relación con el penalista Diego Cancino.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.