En 24 horas, dos policías murieron en hechos violentos en Magdalena y Cauca

Continúan los ataques contra la fuerza pública en el país. En menos de 24 horas, dos uniformados de la Policía Nacional murieron en medio de hechos violentos en los departamentos de Magdalena y Cauca. Uno de los uniformados estaba fuera de servicio cuando fue atacado, el otro adelantaba labores propias de su servicio.

Primero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó a través de redes sociales sobre la muerte del patrullero Iván Fernando Ramírez Olarte, ocurrida en el municipio de Fundación (Magdalena). Según las autoridades, la noche del 20 de septiembre el uniformado recibió varios disparos mientras realizaba labores de registro e identificación de personas en un barrio.

Sobre su muerte, el ministro Sánchez Suárez, expresó: “Su sacrificio, en cumplimiento del deber constitucional, honra a toda la fuerzapPública y nos recuerda que cada héroe caído es una herida en el corazón de Colombia”.

Asimismo, el ministro expresó su “respeto, solidaridad y acompañamiento” a la familia, amigos y compañeros del patrullero. Además, aseguró que se desplegarán todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

Asimismo, en otro hecho violento, las autoridades confirmaron la muerte de Yojhan Caicedo Gómez, patrullero de la Policía Nacional, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el sector de El Crucero, en la vía que comunica al municipio de Guachené con el corregimiento de El Palo, en Caloto (Cauca).

El hallazgo ocurrió el pasado 21 de septiembre a las 11:15 de la noche, cuando miembros de la comunidad encontraron el cadáver del uniformado y alertaron de inmediato a las autoridades competentes.

Según explicaron las autoridades, el joven visitaba a su familia en el municipio de Caloto, en el momento en que, al parecer, fue detenido por integrantes de un grupo armado al margen de la ley, para luego ser llevado a la zona de El Crucero y después ser ultimado con arma de fuego. Ambos casos son materia de investigación por parte de las autoridades.

