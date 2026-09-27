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En Colombia han asesinado 112 líderes y lideresas en lo que va del 2026: Defensoría

La Defensoría del Pueblo también confirmó que entre el periodo de enero a agosto de este año se han registrado 86 masacres dejando más de 300 víctimas.

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Redacción Judicial
27 de septiembre de 2026 – 03:05 p. m.
CAL400. CALI (COLOMBIA), 09/03/2022.- Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2021 que muestra un chaleco con un mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales durante una jornada de protestas del Paro Nacional, en Cali (Colombia). Colombia entra en un nuevo ciclo electoral con los comicios legislativos del 13 de marzo, que serán seguidos por las presidenciales del 29 de mayo, en un escenario marcado por la pandemia, el estallido social y el recrudecimiento de la violencia. EFE/ Ernesto Guzmán Jr ARCHIVO
En Colombia han asesinado 112 líderes y lideresas en lo que va del 2026: Defensoría. EFE/ Ernesto Guzmán Jr ARCHIVO
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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Los líderes y lideresas sociales en el país siguen en riesgo por defender los derechos de sus comunidades y su gente. Un reciente informe, la Defensoría del Pueblo alerta por esta situación.

Entre enero y agosto de 2026, la entidad ha confirmado 112 casos de asesinatos. En ese periodo de tiempo, 91 líderes y 21 lideresas tuvieron una muerte violenta. Agosto fue el mes con más casos reportados: 22, seguido de abril con 18 casos, mayo con 14 episodios violentos, enero y junio con 13.

En ese mismo periodo, según reportó la Defensoría, fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz. La cifra histórica da cuenta del grave panorama. Desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2026 se tiene registro de 1.777 casos.

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"Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo para su vida e integridad", señaló la Defensoría en una de sus publicaciones en redes.

La entidad también sumó que en el país se han registrado 86 masacres que han dejado 326 víctimas en 23 departamentos. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de casos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • usucapion1000(15667)Hace 41 minutos
    Asesinos!.
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