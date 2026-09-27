Entre enero y agosto de 2026, la entidad ha confirmado 112 casos de asesinatos. En ese periodo de tiempo, 91 líderes y 21 lideresas tuvieron una muerte violenta. Agosto fue el mes con más casos reportados: 22, seguido de abril con 18 casos, mayo con 14 episodios violentos, enero y junio con 13.

Los líderes y lideresas sociales en el país siguen en riesgo por defender los derechos de sus comunidades y su gente. Un reciente informe, la Defensoría del Pueblo alerta por esta situación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

En Colombia han asesinado 112 líderes y lideresas en lo que va del 2026: Defensoría

En ese mismo periodo, según reportó la Defensoría, fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz. La cifra histórica da cuenta del grave panorama. Desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2026 se tiene registro de 1.777 casos.

Lea también: Defensoría solicitó esclarecer la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán en operativo en Meta

"Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo para su vida e integridad", señaló la Defensoría en una de sus publicaciones en redes.

La entidad también sumó que en el país se han registrado 86 masacres que han dejado 326 víctimas en 23 departamentos. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de casos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.