Defensoría solicitó esclarecer la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán en operativo en Meta

El ente encabezado por Iris Marín Ortiz solicitó a las Fuerzas Armadas información completa sobre lo sucedido y pidió a las autoridades competentes "esclarecer con la…

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa de Jorge Mora y al Ejército esclarecer la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán en un operativo militar del pasado 22 de septiembre en la zona rural de La Macarena (Meta). De acuerdo con la información publicada por esa entidad, una mujer también habría sido sometida a "graves afectaciones contra su dignidad e integridad".

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El ente encabezado por Iris Marín Ortiz solicitó a las Fuerzas Armadas información completa sobre lo sucedido y pidió a las autoridades competentes "esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada". Además, señaló que se "determinen las responsabilidades a que haya lugar".

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Conocimos la denuncia sobre hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en zona rural de La Macarena, Meta, durante un operativo de la Fuerza Pública, en los que Luis Carlos Mojica Guzmán habría fallecido y una mujer habría sido sometida a graves afectaciones contra su dignidad e… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 26, 2026

Al Ministerio de Defensa se solicitó activar los controles internos y verificar los hechos, así como adoptar las medidas necesarias "para prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos".

"Acompañamos a las personas y familias afectadas y verificamos las denuncias hechas públicas", informó la Defensoría.

La denuncia fue presentada por la Junta de Acción Comunal Vereda Guaduales Nueva Esperanza y enviada a la Fiscalía, la Procuraduría, la Gobernación del Guaviare y la del Meta. De acuerdo con ese documento, que fue dado a conocer por Indepaz, Mojica Guzmán "no portaba armas y no representaba ningún tipo de peligro", pero integrantes de las Fuerzas Militares le habrían disparado cuando este se acercó a ver qué estaba ocurriendo.

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En esa línea, señalan que el hombre "era un civil y afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Cachicamo" y denuncian que "no aparece su cuerpo, el cual fue recogido por las tropas del Ejército Nacional". Por ello, solicitan un pronunciamiento por parte de las Fuerzas Militares para dar mayor información sobre los hechos y a las autoridades correspondientes iniciar una investigación "inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva". Por el momento, no ha habido un pronunciamiento desde el Ministerio de Defensa en torno a esos eventos.

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