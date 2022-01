En febrero se definirá si se debe portar obligatoriamente el carné de Covid

Bogotá: 100 % de aforo para eventos culturales y deportivos mostrando el carné Foto: Cortesía

Un robusto equipo que hace parte del despacho del magistrado del Consejo de Estado, Roberto Serrato, tiene la maratónica tarea no solo de albergar intervenciones nacionales sino también recolectar información de otros países como Israel, para verificar, si en efecto, los colombianos deben portar obligatoriamente el carné de vacunación por Covid-19 que implementó el Gobierno a finales del año pasado.

La puja sobre este proceso empezó con las más de 1.400 tutelas que los colombianos presentaron en contra del Decreto 1408 de 2021 emitido el 3 de noviembre que, en pocas palabras, implementó el uso obligatorio del carné de vacunación para todas las personas que asistan a eventos donde el aforo del público sea masivo.

La norma decía explícitamente que quienes asistieran a bares, restaurantes, cines, discotecas, escenarios deportivos y otras actividades de ocio debían tener de manera física o digital el documento que lo acreditara como vacunado contra el Covid. No obstante, 27 días después, el Gobierno emitió el Decreto 1615 que derogó el primero. Aunque la directriz para los colombianos es la misma: portar obligatoriamente el carné, se adicionaron otros lineamientos.

Se podría decir que con la derogación del primer decreto todo quedaba en el limbo, pero, las mismas personas que entutelaron la normativa anterior lo hicieron con la actual. Así las cosas, hoy en día, el nuevo artículo tiene 1.300 tutelas nuevas. Con esos antecedentes, la labor del magistrado Serrato es la siguiente: dividirá los procesos entre resolver las casi 3.000 tutelas y, aparte, atender las demandas que existen contra las dos normas.

El Decreto 1408 tiene 40 demandas mientras que el Decreto 1615 tiene apenas cuatro. El meollo del asunto está en que este último tiene encima una medida cautelar que no es otra cosa que suspender provisionalmente la directriz del Gobierno sobre el porte obligatorio del carné. Bajo ese entendido, la primera tarea que tiene el magistrado Serrato es resolver si decreta esa medida.

En caso de que su respuesta sea positiva, la orden del Gobierno quedaría en Stand By pero si es negativa los colombianos deben seguir portando y presentando el carné en los diferentes establecimientos públicos o donde exista aforo masivo. El magistrado Serrato busca darle trámite a esta medida cautelar durante las primeras dos semanas de febrero, por lo que desde ya le solicitó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y de Trabajo, así como a Función Pública que alleguen los argumentos por los cuales consideran que la norma no solo no debe ser modificada provisionalmente, sino que, además, debe seguir vigente.

Las intervenciones de autoridades nacionales no serán los únicos documentos que el magistrado reciba en su despacho. La pandemia generada por el Covid-19 tocó a todos los países en el mundo, por lo que el consejero busca tener argumentos de otros naciones en donde esa directriz haya sido implementada o, por el contrario, no se le haya dado la importancia que el Estado colombiano le está dando a ese documento.

