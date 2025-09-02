Fiscalía revela nombre de organización que habría ejecutado el magnicidio de Miguel Uribe

Tras el atentado del 7 de junio, el senador Uribe Turbay estuvo dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Finalmente, falleció el pasado 11 de agosto. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este martes 2 de septiembre, ante el juzgado 61 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos en contra de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias “Harold”, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, en hechos ocurridos el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá.

Durante la diligencia, la Fiscalía entregó nuevos detalles sobre la estructura criminal que estaría detrás de la ejecución material del crimen, producto del cual el precandidato presidencial del Centro Democrático falleció el pasado 11 de agosto. El ente investigador dijo que alias “Harold”, quien es la séptima persona capturada hasta el momento por el hecho, haría parte de una organización dedicada al sicariato y conocida como “Plata o plomo”.

En contexto: Legalizan la captura de alias “Harold”, séptimo implicado en magnicidio de Miguel Uribe

Durante la diligencia, la fiscal de la Unidad de Vida, que está al frente de la investigación, argumentó que “Harold” no solamente habría sido la persona encargada de seleccionar al menor de 15 años que le disparó Uribe Turbay —sancionado la semana pasada con siete años de privación de la libertad—. También sería uno de los líderes de la organización “Plata o plomo”, de la que también haría parte Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “Costeño”m señalado cerebro logístico del atentado.

“En la evidencia con la que cuenta la Fiscalía se tiene que usted, Harold Daniel Barragán Ovalle, ha sido parte activa de una organización criminal desde aproximadamente el año 2023, siendo su rol principal enfocado en la fabricación y tráfico de estupefacientes, así como la distribución y comercialización de armas de fuego para la organización, además de la planificación y ejecución de varios delitos, entre ellos el homicidio”, señaló la fiscal durante la imputación.

Contenido relacionado: Lo que sigue en el caso del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Noticia en desarrollo...

¿Qué se sabe hoy del atentado contra Miguel Uribe?

Este martes 2 de septiembre, la información oficial sobre el caso es la siguiente:

El senador y precandidato del Centro Democrático fue atacado por un sicario en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, ubicado en la localidad de Fontibón. El hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde del sábado 7 de junio, durante un evento político de su campaña presidencial. El sicario fue capturado por sus escoltas. Se trata de un joven de 15 años, que utilizó una pistola Glock nueve milímetros. Hizo ocho disparos y tres de ellos hirieron de gravedad a Miguel Uribe. El joven capturado fue tratado en un centro médico de la capital, pues resultó herido en la persecución que terminó en su captura. Un juez legalizó su captura y fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde estuvo durante más de dos meses fuertemente custodiado. Los investigadores del caso han realizado aproximadamente 30 entrevistas y revisado cientos de horas de videos de vigilancia para esclarecer los hechos. Por ahora, no han dado pistas de quién habría contratado al sicario y ni de quién sería el autor intelectual del atentado. Las autoridades le siguen de cerca la pista a al menos nueve cómplices del presunto sicario. Videos de cámaras de seguridad muestran que el joven que sale en videos disparando a Uribe no llegó a la zona solo y que sí tenía un celular, antes del atentado. El joven colaboró con la justicia durante el proceso; su familia y él mismo podrían entrar al programa de protección de testigos. La Fiscalía capturó y le imputó cargos a Carlos Eduardo Mora González, un hombre que habría participado en la planeación del crimen desde días antes del atentado. Según el ente investigador, el procesado hizo inteligencia en el parque donde ocurrió el ataque y el día que ocurrió había estado dentro del carro del que descendió el presunto sicario, minutos antes de disparar. La Fiscalía sostiene que en ese automóvil, el menor fue cambiado de prendas de vestir y recibió el arma para realizar el atentado. Por petición del ente investigador, Carlos Eduardo Mora González enfrentará el proceso penal en su contra, por los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, privado de la libertad. El sábado 14 de junio fue capturada Katerine Andrea Martínez Martínez, la tercera persona presuntamente involucrada en el atentado en contra del precandidato presidencial. La captura fue en Florencia (Caquetá). La mujer sería una de las personas que iba a bordo de un vehículo modelo Spark, de color gris, en el cual se le habría entregado el arma al menor de 15 años que cometió el crimen en contra del senador Miguel Uribe Turbay. Katerine Andrea Martínez Martínez fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El jueves 19 de junio, las autoridades capturaron a William Fernando González Cruz, el cuarto implicado en el atentado contra Uribe Turbay, quien habría participado en la coordinación del ataque. Ya fue judicializado y está preso en el búnker de la Fiscalía, junto con todos los procesados. El ente investigador ya aclaró que está investigando el hecho como un crimen político y que ya tiene evidencia de que el arma y las balas utilizadas para el atentado fueron alteradas. La Fiscalía y la Policía identificaron al quinto implicado, señalado de ser el cerebro logístico detrás del atentado. Se trata de José Élder Arteaga Hernández, quien habría contactado y coordinado a los otros implicados. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $300 millones por información que permitiera dar con su paradero. El sábado 5 de julio, se logró la captura de José Élder Arteaga Hernández. El hombre, conocido por los alias de “Costeño” o “Chip”i, fue detenido en la localidad de Engativá, al Occidente de Bogotá. Un día antes, Interpol había emitido una circular roja en su contra. Alias “Costeño” fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (todas agravadas). Además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Un sexto implicado se entregó a las autoridades y fue enviado a prisión. Cristian Camilo González Ardila fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque se entregó a las autoridades el pasado 18 de julio, no aceptó cargos. Un menor de 17 años se entregó a las autoridades el 25 de julio, en medio de las indagaciones de la Fiscalía. Llegó a un acuerdo para ampliar su interrogatorio por su presunta participación en las reuniones previas al atentado. En la tarde del 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación confirmó que, en hechos que aún son materia de investigación, el menor que se había entregado “evadió” el centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el que estaba protegido. En la tarde del 4 de agosto, ante un juez especializado en Código de Infancia y Adolescencia, el menor señalado de dispararle a Miguel Uribe Turbay fue acusado formalmente por tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A la 1:56 de la madrugada del 11 de agosto, el senador Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras dos meses y cuatro días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, por cuenta del atentado. El 13 de agosto, el mismo día del sepelio del senador, la Fiscalía anunció la modificación de las imputaciones a los cinco adultos presuntamente involucrados en el homicidio. Esto, dado que tras la muerte de Uribe Turbay el delito de homicidio quedó consumado y ya no podrán ser juzgados por el mismo en grado de tentativa. Solo al menor que disparó el arma no le fue modificada la acusación, porque el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no permite hacerlo. En la tarde del 27 de agosto fue sancionado en primera instancia a siete años de privación de la libertad en un cetro de atención especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la noche del 30 de septiembre, la Fiscalía y la Policía confirmaron la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias “Harold”, la séptima persona que estaría implicada en el atentado. El 2 de agosto fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.