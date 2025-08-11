No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Equipo médico trabajó incansablemente: Fundación Santa Fe tras muerte de Miguel Uribe

La Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico de la capital, comunicó que el senador Miguel Uribe falleció a la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Redacción Judicial
11 de agosto de 2025 - 11:35 a. m.
El precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.
El precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Según el informe, el fallecimiento ocurrió a la 1:56 de la mañana de este lunes 11 de agosto.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar