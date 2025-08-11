Equipo médico trabajó incansablemente: Fundación Santa Fe tras muerte de Miguel Uribe

El precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Según el informe, el fallecimiento ocurrió a la 1:56 de la mañana de este lunes 11 de agosto.
Noticia en desarrollo...
