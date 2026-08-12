Equipos especiales acompañan identificación de víctimas mortales por terremoto en Risaralda

De acuerdo con la Fiscalía, los cuerpos de las víctimas mortales del departamento están siendo trasladados a Pereira. Así se llevará a cabo la entrega a las familias. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Risaralda es uno de los departamentos que más afectaciones tuvo por el temblor del pasado lunes 10 de agosto. De acuerdo con cifras oficiales, más de 80 personas murieron en Risaralda por el desastre natural y por lo menos 279 resultaron heridas. Por eso, se creó un equipo especial entre instituciones para ayudar a las familias a identificar los cuerpos de sus seres queridos.

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La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dispusieron de un equipo especializado para acompañar a las familias durante los procedimientos de identificación y entrega de las víctimas del terremoto en la capital del departamento.

Según dieron a conocer las entidades, “los cuerpos de las personas fallecidas son trasladados a la sede de Medicina Legal en Pereira. Allí, fiscales, asistentes fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con la SIJIN de la Policía Nacional orientan a los familiares durante el proceso de reconocimiento e identificación”.

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A través de un comunicado, el ente investigador explicó que las personas que acudan a los puntos de atención para reconocer los cuerpos “serán entrevistadas por servidores de policía judicial para acreditar el parentesco con la víctima”.

La Fiscalía también señala que “con el propósito de agilizar la expedición del acta de entrega, deberán presentar la cédula de ciudadanía y el registro civil o la tarjeta de identidad, según corresponda”.

De igual manera, fue habilitado un punto de atención el comando de la Policía Nacional, ubicado en la avenida de Las Américas No. 46-58, en Pereira. Allí se brindará orientación, atención a la ciudadanía y se recibirán denuncias.

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Asimismo, se dispuso de el botón Denuncia Fácil en la página web de la Fiscalía General de la Nación y la línea gratuita nacional 018000 919 748. De la misma manera, para la búsqueda de personas desaparecidas se habilitó un código QR que lleva a un formulario que será diligenciado por funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional, los organismos de socorro y Medicina Legal.

La información que recopilen, se consolidará y sincronizará constantemente con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), para facilitar las labores de búsqueda, identificación y ubicación de las personas.

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