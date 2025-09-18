No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Esta es la sentencia de la JEP contra 12 militares por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este jueves 18 de septiembre el primer fallo en la macroinvestigación sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Aquí puede encontrar la sentencia completa.

Redacción Judicial
18 de septiembre de 2025 - 05:19 p. m.
La JEP condenó con ocho años de sanción propia a 12 militares que hicieron parte del batallón La Popa en Valledupar.
La JEP condenó con ocho años de sanción propia a 12 militares que hicieron parte del batallón La Popa en Valledupar.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este jueves 18 de septiembre una sentencia histórica. Se trata del fallo en el que sancionó a 12 militares por ejecuciones extrajudicales o “falsos positivos”.

Los uniformados aceptaron haber participado en el asesinato de 127 personas, cuando estuvieron adscritos al batallón La Popa en Valledupar (César). Las víctimas fueron presentadas como bajas en combate, pero, en realidad, se trató de personas que nada tuvieron que ver con el conflicto armado.

Vínculos relacionados

La JEP sancionó con hasta ocho años a 12 exmilitares por falsos positivos en el Caribe
Sentencia de la JEP en vivo: detalles de las sanciones a exmilitares por falsos positivos
Sentencia de la JEP a exjefes de las Farc: dudas sobre restricciones y participación política
“Una victimización indiscriminada de la población”: JEP sobre política de secuestro de las Farc

La JEP determinó que los uniformados contaron con apoyo de grupos paramilitares, que buscaban a sus víctimas a partir de ciertos patrones o características generales y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate. Según detalló la JEP, “los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar”.

Aquí puede encontrar la sentencia completa:

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Falsos positivos

Ejecuciones extrajudiciales

Jurisdicción Especial para la Paz

JEP

Batallón La Popa

sentencia jep

sentencia falsos positivos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar