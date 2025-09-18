Esta es la sentencia de la JEP contra 12 militares por falsos positivos

La JEP condenó con ocho años de sanción propia a 12 militares que hicieron parte del batallón La Popa en Valledupar. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este jueves 18 de septiembre una sentencia histórica. Se trata del fallo en el que sancionó a 12 militares por ejecuciones extrajudicales o “falsos positivos”.

Los uniformados aceptaron haber participado en el asesinato de 127 personas, cuando estuvieron adscritos al batallón La Popa en Valledupar (César). Las víctimas fueron presentadas como bajas en combate, pero, en realidad, se trató de personas que nada tuvieron que ver con el conflicto armado.

La JEP determinó que los uniformados contaron con apoyo de grupos paramilitares, que buscaban a sus víctimas a partir de ciertos patrones o características generales y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate. Según detalló la JEP, “los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar”.

Aquí puede encontrar la sentencia completa:

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.