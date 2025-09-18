Sentencia de la JEP en vivo: responsables de falsos positivos pagarán hasta ocho años de sanciones

La decisión cobijará a 12 exmilitares que reconocieron su autoría como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 18 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer la primera sentencia relacionada con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos en la alianza entre exmilitares y paramilitares durante el conflicto. Una práctica que dejó, en total, 4.222 víctimas acreditadas en todo el país. Es la segunda sanción de tipo restaurativo que emite la justicia especial.

La decisión cobijará a 12 exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), y que reconocieron su autoría como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate, dentro del macrocaso 03. En total, son 127 los casos de falsos positivos, cometidos entre enero de 2002 y julio de 2005, los que serán esclarecidos por medio de esta decisión de la justicia transicional.

En contexto: Claves de los casos de secuestro y falsos positivos que la JEP resolverá esta semana

Los exmilitares, según lo que declararon y la información recopilada por la JEP, hicieron parte de un entramado criminal en el cual soldados del Batallón La Popa se aliaron con paramilitares para asesinar personas y hacerlas pasar como guerrilleros muertos en combate. Las víctimas fueron, principalmente, personas pertenecientes a los pueblos wiwa y kankuamo de Cesar y sur de La Guajira. Fueron 538 las víctimas acreditadas por el subcaso costa Caribe.

Aunque son 15 los exmilitares imputados, solo 12 aceptaron su responsabilidad: Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra. Los otros tres, entre ellos el coronel (r) Publio Hernán Mejía, no aceptaron cargos e irán a juicio.

Contenido relacionado: El último cara a cara del coronel (r) Publio Mejía y víctimas de falsos positivos

Siga el minuto a minuto de la decisión:

La magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, inició la lectura del fallo contra los 12 exmilitares comparecientes que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa: “Las personas que serán sancionadas en esta sentencia han aportado verdad y han reconocido su responsabilidad en este subcaso. Se han comprometido a contribuir a la reparación de las víctimas”, dijo.

La jornada empezó con un discurso del presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli. “La decisión que hoy se anuncia es fundamental para avanzar en la construcción de un país. Pues sin verdad plena y sanción efectiva a quienes incurrieron en graves crímenes internacionales cuando estaban llamados constitucionalmente a salvaguardar la vida e integridad personal de los ciudadanos y comunidades, no hay futuro”, dijo.

Asimismo, el togado expresó que ningún colombiano debió morir como resultado de un entramado criminal “encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes arrebatándoles a sus hijos madres, padres, hermanas, parejas, amigos y comunidades con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas”.

El magistrado aclaró que los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado sí existieron y quebrantaron “los valores más sagrados de nuestra democracia”. Además, mencionó que estos actos violentos afectaron de manera particular y desproporcionada a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada Santa Marta.

“Pero la justicia llega y hoy las sanciones restaurativas que se imponen recogen los saberes, la dignidad y la experiencia de los pueblos ancestrales”, aseveró el magistrado. Agregó que “el sufrimiento que han tenido que soportar debería dolernos a todos” y dijo que, más allá de borrar los hechos ocurridos, la sentencia busca dignificar a las víctimas de la muerte de los 127 inocentes del Batallón La Popa.

Sobre las 10:00 de la mañana, los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP iniciaron la diligencia de lectura del resumen del fallo sobre falsos positivos. Están presentes los magistrados Roberto Carlos Vidal López, Zoraida Anyul Chalela Romano, Camilo Andrés Suárez Aldana y Juan Ramón Martínez Vargas y Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de esa sección.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.