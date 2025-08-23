“No soy el candidato del presidente Petro”: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda lanzó su campaña desde Pasto (Nariño), durante un evento que denominó "Poder de la verdad". Foto: EFE - Prensa Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda, quien confirmó este fin de semana que sí será candidato presidencial por la izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro, advirtió que la afinidad que tiene con la actual administración de la Casa de Nariño no implica que sea un aspirante directo del jefe de Estado.

Eso sí, casi que de inmediato, advirtió que apoya las políticas que se vienen desplegando por quien encarga el primer gobierno de izquierda pura en Colombia y que, por lo mismo, defiende el programa con el que este sector ganó las elecciones en 2022.

“Soy un líder político que tiene una historia, un recorrido que, y lo voy a decir sin modestia, es vieja data. Con el presidente tengo una relación que no data de ahora, es una relación vieja. Y es tal mi lealtad al presidente que yo no vacilo en señalar, cuando es el momento y necesario, cuáles son mis visiones así no sean coincidentes”, precisó Cepeda en diálogo con El Espectador.

El recién lanzado precandidato también le dijo a este diario, en una entrevista que se publica completa en las siguientes horas, que “no soy el candidato del presidente, pero sí soy el candidato del programa de Gobierno. Eso quiero que quede claro, que lo voy a defender porque tengo la convicción de que es un programa correcto”.

Este diálogo se realizó justo después de que el pasado viernes, desde Pasto (Nariño), lanzara su aspiración presidencial por el Pacto Histórico durante un evento que denominó “Poder de la verdad”,

En ese contexto fue que aseguró que respetará las reglas de juego hasta ahora establecidas, por lo que sí ingresaría a la consulta interna del próximo 26 de octubre si esta se mantiene en firme. Además, de forma directa dijo que el proyecto político que lidera Petro y que él espera continuar sí tiene responsabilidad en los escándalos de corrupción que han sacudido a la actual administración, como el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Claro que la tenemos. El Gobierno nombró a funcionario corrupto que llegó, para decirlo claramente, a robar. La pregunta es cómo un sujeto así pudo llegar a una posición así a hacer de las suyas”, precisó Cepeda, quien dijo que se deben hacer todas las investigaciones necesarias y de paso evaluar lo que se hizo mal para abrir estas puertas.

Sobre el expediente contra el expresidente Ávaro Uribe, por el cual el exmandatario fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal –caso que está en revisión de segunda instancia–, dijo que en ningún momento lo está usando políticamente; es víctima reconocida dentro del proceso.

Pero aseguró que así como Uribe es un actor político que hace proselitismo, él también está en su derecho de hacerlo.

