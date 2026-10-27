Con estas designaciones, la línea de mando de la unidad, encargada de combatir el contrabando en el país, quedará integrada únicamente por mujeres.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó los nuevos nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Se trata de la coronel Liliana Jiménez, quien asumirá la dirección de la unidad; la coronel Jenny Rodríguez, quien llegará a la Subdirección Operacional, y la coronel Diana Daza, quien ocupará la Subdirección de Investigación.

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Estas son las tres nuevas coroneles que llegan al mando de la Policía Fiscal y Aduanera

Al anunciar los cambios, el mandatario destacó el carácter inédito de la conformación del equipo: “Por primera vez en la historia de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) estarán tres coroneles, tres mujeres decididas, honestas y con una visión de país clara”, dijo el presidente.

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De La Espriella aprovechó el anuncio para fijar la postura de su Gobierno: “La visión del Gobierno es combatir el contrabando como el delito grave que es. No vamos a seguir permitiendo que el contrabando desangre a la economía colombiana y termine alimentando las arcas de aquellos que terminan atentando contra nuestros policías, contra nuestros soldados y contra el pueblo colombiano”, afirmó.

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El anuncio también contó con la presencia del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Andrés Felipe Velásquez, quien presentó a las oficiales y subrayó que las tres coroneles enfrentarán el contrabando de manera frontal.

Velásquez también adelantó que la unidad ya tiene “unas líneas muy grandes de investigación y de compromiso operacional para dar resultados contundentes que el país necesita”, señaló el director de la DIAN.

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