 

Publicidad

Megaoperativo en Medellín deja 60 capturados tras más de 100 allanamientos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance preliminar de más de 100 allanamientos y 60 capturas de personas que estarían relacionadas con delitos como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico. El operativo se extendió a otros municipios de Antioquia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
El operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional, que también se realizó en diferentes subregiones del departamento, contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y del presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Gobernación de Antioquia

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En la madrugada de este martes 27 de octubre, se realizó un megaoperativo de seguridad contra estructuras criminales que operan en la capital antioqueña. De manera preliminar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó más de 100 allanamientos y 60 capturas de personas que estarían relacionadas con delitos como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico.

El operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional, que también se realizó en diferentes subregiones del departamento, contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y del presidente Abelardo De La Espriella.

“Hemos estado acompañado, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia, definiendo neutralizaciones por vía de capturas y también por la vía de las armas, contra estructuras criminales y delincuentes que venían azotando a la población”, sostuvo el gobernador Rendón.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Le puede interesar

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Medellín

megaoperativo

Noticias de Colombia

Noticias hoy

orden público

Seguridad
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Gabrie(17286)Hace 1 hora
    El presidente tiene la razón en Antioquía está la cabeza de la serpiente. Allí hay que morder fuerte
  • Maria Eugenia(56068)Hace 2 horas
    Capturarón a uno fumando en el lugar prohibido!
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido