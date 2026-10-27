Megaoperativo en Medellín deja 60 capturados tras más de 100 allanamientos

El operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional, que también se realizó en diferentes subregiones del departamento, contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés…

En la madrugada de este martes 27 de octubre, se realizó un megaoperativo de seguridad contra estructuras criminales que operan en la capital antioqueña. De manera preliminar, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó más de 100 allanamientos y 60 capturas de personas que estarían relacionadas con delitos como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional, que también se realizó en diferentes subregiones del departamento, contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y del presidente Abelardo De La Espriella.

Publicidad

“Hemos estado acompañado, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia, definiendo neutralizaciones por vía de capturas y también por la vía de las armas, contra estructuras criminales y delincuentes que venían azotando a la población”, sostuvo el gobernador Rendón.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.