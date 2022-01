Eutanasia de Víctor Escobar: esto es lo que debe saber del caso

Víctor Escobar, un hombre con múltiples enfermedades que espera morir con dignidad. Foto: Cortesía Víctor Escobar

Cuando a justicia le negó la eutanasia a Víctor Escobar, el pasado 23 de noviembre, se escuchaba más agotado de lo normal. “Todo se nos vino abajo”, le dijo a este diario, tras perder en ese momento una lucha judicial por su derecho a la muerte digna. Hoy el panorama es diferente, pues gracias a su abogado logró acceder al procedimiento. Escobar, además, quedará en la historia como el primer paciente en fase no terminal en acceder al derecho a la muerte digna. Este ha sido el camino.

Las nuevas reglas de la Corte Constitucional sobre la eutanasia

El cuerpo de Víctor Escobar resistió por años un total de 17 patologías, entre ellas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, secuelas de accidente cerebrovascular, depresión, movilidad reducida y artrosis severa. Expectora sangre y no puede realizar ninguna actividad por su cuenta. Es hincha del Deportivo Cali, equipo que vio campeón antes de su muerte. Ha sido un abanderado de la eutanasia en sus redes sociales, misma práctica que en julio de 2021 cambió por orden de la Corte Constitucional.

En una sentencia histórica, el alto tribunal disminuyó el requisito de terminalidad. Es decir, a pesar de que un paciente tenga una expectativa de vida mayor a seis meses, podrá solicitar a su EPS la eutanasia. Además, siguen en firme las otras reglas: padecer al menos una enfermedad grave e incurable, presentar un consentimiento informado y ser atendido por profesionales de la salud. Con todos sus papeles en regla, Escobar entuteló a Coomeva EPS para lograr morir con dignidad, ante reiteradas negativas. El Juzgado Civil 17 de Cali le dio la razón, pero la decisión no duró mucho tiempo.

La negativa del Tribunal Superior de Cali

El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Cali negó el derecho de Escobar. “Desafortunadamente triste por la noticia. La idea era que todo saliera bien y que la notificación continuara. Mi familia lo tomó con tristeza porque ya se había hablado, me brindaban el apoyo y desafortunadamente salí con esto. Todo se nos vino abajo, lo que teníamos programado. Seguimos en este sufrimiento”, le dijo el adulto mayor a este diario en ese momento.

El Tribunal tomó la decisión pues, en primera instancia, el Juzgado 17 Civil de Cali no vinculó al trámite de tutela al interventor de Coomeva EPS ante la Superintendencia de Salud. Un error administrativo. “Sigo igual en mi decisión y la seguiré hasta el final. No hay nada que me haga cambiar mi decisión”, confesó.

Un nuevo respiro: la defensa de Escobar reinicia el trámite

A principios de diciembre, el abogado Luis Giraldo reinició el trámite de tutela, esperando que el Juzgado 17 vinculara al interviniente que faltó antes y fallando en el mismo sentido, a favor del paciente. Fueron buenas noticias para Escobar, pues el despacho judicial ordenó a Coomeva EPS conformar un comité científico para que lo acompañe en la ejecución de su derecho a morir con dignidad.

7 de enero de 2021: Día histórico para la eutanasia en Colombia

Días antes de la navidad de 2021, el abogado de Víctor Escobar dio a conocer a la opinión pública que el paciente se sometería a la eutanasia hoy, 7 de enero. “Para Víctor es un logro histórico, es un logro a la libertad y a la decisión de los pacientes como él a decidir el morir dignamente”, le dijo a El Espectador. Durante los días previos, el hincha azucarero se despidió de su familia y agradeció a quienes lo acompañaron en su decisión. La cita es a las 7:00 p.m.

