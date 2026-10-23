Eva Ferrer amplió sus denuncias contra Alcocer ante la Fiscalía, pero aún no entrega pruebas

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Este viernes 23 de octubre terminó la segunda sesión de Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, ante la Fiscalía General de la Nación. Según detalló el ente investigador, la española no ha entregado pruebas, pero sí amplió su relato sobre los hechos que ha denunciado.
El caso tiene su origen en los señalamientos de Ferrer contra Alcocer, a quien acusa de presuntamente haber aprovechado su posición para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Según la Fiscalía, durante la diligencia, la mujer aseguró estar “agotada”, por lo que se dio por terminada la sesión.
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En ese sentido, la declaración juramentada continúa y se programó una nueva sesión para el próximo 2 de noviembre, a las 8:00 de la mañana. Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente se desempeñó como consejera del Gobierno, hizo los señalamientos contra la exprimera dama en una entrevista publicada el pasado 10 de octubre en Semana.
A raíz de las declaraciones de Ferrer Galcerán, la Procuraduría General de la Nación también la citó a declarar el pasado 13 de octubre. Según el órgano de control, la española deberá aportar información sobre los presuntos actos de corrupción que denunció públicamente y en los que, de acuerdo con su versión, estarían implicados varios servidores públicos.
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La entidad también convocó a declarar bajo juramento a Carmen Caballero; a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); a Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); al exministro de Transporte Guillermo Reyes, y a Ingrid Carolina Plata Navas, quien trabajó en la Casa de Nariño y es cercana a la familia Petro Alcocer.
La Procuraduría explicó que la diligencia hace parte de una investigación abierta previamente tras publicaciones de la revista Semana sobre posibles hechos de corrupción en los que estarían involucrados servidores públicos. Por ello, encargó a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
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Ferrer, por su parte, ha sostenido que también habría existido un presunto papel de Alcocer en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno, lo que, a su juicio, daría cuenta del poder que habría tenido la exprimera dama durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.
En entrevista con RCN el pasado 18 de octubre, Alcocer sostuvo que Ferrer no era una “persona cercana” y aclaró que su relación era netamente “profesional”. La exprimera dama afirmó que solo viajó dos veces al país vecino: “Mi agenda desde el primer momento fue pública, no tengo nada que esconder”. También negó que hubiera “maletas en ese viaje” cargadas de droga, como señaló Ferrer.
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Asimismo, la exprimera dama reveló que, a través de un informe de un investigador forense, se “ha recopilado la información de dicho viaje del cual se me acusa de delitos gravísimos”. Sobre el propósito del viaje, explicó que “era cumplir la agenda de Venezuela para conocer de primera mano el sistema orquestal (…) nosotros llegamos a Venezuela y me encontré con Delcy Rodríguez, Cilia Flores, ministras y está plenamente documentada mi agenda”.
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TL(64374)•Hace 18 horasAgotada de mentir. Tan pronto termine esta pelicula, Veronica Alcocer debe entablarle una demanda por difamación para que pague por todas sus mentiras. Como es posible que estuvo calladita y hasta el presente no presenta ninguna prueba.
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Alberto(3788)•Hace 18 horasA todas luces se deduce que NO tiene una sola Prueba, que se trata de un siniestro montaje, que están ganando tiempo para cuadrar y generar pruebas falsas y que alguien distinta a ella y muy poderoso está detrás de todo este sórdido entramado. De lo contrario, desde el primer minuto habría comenzado a mostrar las pruebas.