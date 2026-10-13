Por tercera vez, Fiscalía cita a declarar a Eva Ferrer por presuntos hechos de corrupción

Según la Fiscalía, la Dirección Especializada contra la Corrupción ha adelantado múltiples actividades de policía judicial en el marco…

En el marco de una indagación por posibles hechos de corrupción en varias entidades del Gobierno, la Fiscalía General de la Nación citó para el 14 de octubre a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación. Esta es la tercera vez que el ente acusador la cita, luego de que la exfuncionaria no se presentara a las convocatorias previstas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre.

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Según la Fiscalía, la Dirección Especializada contra la Corrupción ha adelantado múltiples actividades de policía judicial en el marco de este proceso. A estas diligencias se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de Ferrer Galcerán contra la exprimera dama, Verónica Alcocer, a quien acusa de presuntamente haber aprovechado su posición para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela.

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Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente se desempeñó como consejera del Gobierno, hizo los señalamientos contra la exprimera dama en una entrevista publicada el pasado 10 de octubre en Semana.

Fuentes del ente investigador anticiparon a El Espectador detalles de la indagación que adelantan por las declaraciones de Eva Ferrer contra Alcocer. “Ha sido citada dos veces a declarar y hay contactos con su abogado”, señalaron. Sin embargo, aseguraron que, hasta el momento, la española no ha aportado pruebas sobre sus señalamientos.

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Por separado, la misma dependencia avanza en una indagación sobre las declaraciones de Angie Rodríguez Fajardo, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo Adaptación. La Fiscalía la ha escuchado en dos ocasiones y realiza labores de verificación para identificar conductas que puedan constituir un delito y, de ser el caso, judicializar a los presuntos responsables.

A raíz de las declaraciones de Ferrer Galcerán, la Procuraduría General de la Nación también la citó a declarar este 13 de octubre. Según el órgano de control, la española deberá aportar información sobre los presuntos actos de corrupción que denunció públicamente y en los que, de acuerdo con su versión, estarían implicados varios servidores públicos.

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La entidad también convocó a declarar bajo juramento a Carmen Caballero; a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); a Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); al exministro de Transporte Guillermo Reyes, y a Ingrid Carolina Plata Navas, quien trabajó en la Casa de Nariño y es cercana a la familia Petro Alcocer.

La Procuraduría explicó que la diligencia hace parte de una investigación abierta previamente tras publicaciones de la revista Semana sobre posibles hechos de corrupción en los que estarían involucrados servidores públicos. Por ello, encargó a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos denunciados. Ferrer, por su parte, ha sostenido que también habría existido un presunto papel en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno, lo que, a su juicio, daría cuenta del poder que habría tenido Verónica Alcocer durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

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¿Qué dijo Eva Ferrer en medios?

Sobre los viajes de Verónica Alcocer, Ferrer afirmó que, en enero de 2023, la entonces primera dama habría viajado a Venezuela y que, a su regreso, habría ingresado al país una suma millonaria. “Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco y que me hacen saber es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manuel (Grau), me dice que de ese viaje se traen USD 2,5 millones”, señaló en la entrevista. Agregó que no habría sido el único desplazamiento en aviones oficiales con fines presuntamente ilegales.

Según Ferrer, esos viajes “fueron muchos” y “confidenciales”. También aseguró que “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”. Mencionó, además, a Carolina Plata, amiga cercana de Alcocer, quien, según la exasesora, conocería los detalles. “A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales. Y desde que yo salí (de la Presidencia), más. Sé que a uno de los edecanes no lo tienen en cuenta para nada de esos viajes porque decían que no les daba confianza y que todo eso se llevaba muy en secreto”, afirmó.

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Ferrer también señaló a Danilo Romero, cercano al expresidente Petro, de supuestamente ayudar a la exprimera dama a ocultar capitales. Aseguró que Petro no habría tenido conocimiento de esos movimientos y que los recursos tendrían fines electorales: financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de Alcocer, quien aspiró en 2023 a la Gobernación de Sucre.

Finalmente, en la entrevista se mencionó a personas señaladas de haber financiado la campaña presidencial de Petro en 2022. Entre ellas, Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” o “el zar del contrabando”, quien habría ofrecido 50.000 euros, y Euclides Torres, quien, según Ferrer, habría aportado 250.000 euros que no habrían sido reportados. “Eso se lo preguntas a Roa (Ricardo)”, dijo, en referencia al gerente de la campaña del expresidente.

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Frente a la entrevista publicada por Semana, el expresidente Gustavo Petro acusó al medio de difamación y anunció que sus hijas con Verónica Alcocer, Sofía y Antonella Petro Alcocer, presentarían una denuncia contra Vicky Dávila, presidenta de la junta directiva de Semana, y Gabriel Gilinski, propietario del medio.

“Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas”, señaló el exjefe de Estado. En la misma publicación, agregó: “La señora Eva Ferrer aduce para su afirmación que alguien le contó esos hechos y no menciona nombre. Luego usted propagó, Vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista”.

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Por esta razón, Petro solicitó, “como padre de mis hijas y como expresidente de la República de Colombia”, una rectificación “con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos”.

No señora Victoria, usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre.



Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas.



La señora Angie no es… https://t.co/rxKEkQRo5s — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2026

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