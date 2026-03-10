Evacúan a indígenas en Aracataca tras enfrentamientos entre Clan del Golfo y autodefensas

Entre las personas evacuadas por las autoridades hay niños, mujeres y varios heridos, quienes serán atendidos en Santa Marta. Foto: Ejército Nacional

Este 10 de marzo, la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional realizó una operación aérea de apoyo humanitario para evacuar a personas de la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco, en el área rural del municipio de Aracataca (Magdalena).

Las autoridades señalaron que esta comunidad indígena se encontraba en riesgo, en medio del fuego cruzado, por combates entre el Clan del Golfo y Los Pachencas, también conocidas como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

#AEstaHora | Tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6 de la #SegundaBrigada, con apoyo de la @Ejercito_Davaa, ingresan al sector de Seránkua, en Aracataca, Magdalena.



​El objetivo primordial de esta maniobra es neutralizar las confrontaciones entre grupos armados organizados y… pic.twitter.com/WjsEe402xJ — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) March 10, 2026

Entre las personas trasladadas hay niños, mujeres y varios heridos, quienes, según indicó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, serán atendidos en Santa Marta. Allí, las autoridades dispusieron atención médica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.

Por su parte, el gobernador del cabildo arhuaco de los departamentos de Magdalena y La Guajira, Luis Salcedo Zalabata, instó al gobierno de Gustavo Petro y a organismos de derechos humanos a intervenir ante los enfrentamientos armados que están afectando a las comunidades indígenas en la zona.

“Quiero dirigirme a Colombia, al país, para decirle que estamos preocupados por los enfrentamientos que están ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta (...) Llevamos ya varios días con esa información y nosotros la hemos reportado a las instituciones, a la fuerza pública y a las entidades de derechos humanos para que garanticen los derechos y la protección de los pueblos indígenas”, señaló Luis Salcedo Zalabata.

Los indígenas son la raíz ancestral de la nacionalidad colombiana y latinoamericana. Tomamos posesión del territorio agredido y de la sierra nevada no debe salir más la fuerza pública pic.twitter.com/nucZG3JhMc — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2026

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la situación actual de la comunidad de Serankwa: “Los indígenas son la raíz ancestral de la nacionalidad colombiana y latinoamericana. Tomamos posesión del territorio agredido y de la Sierra Nevada no debe salir más la fuerza pública”. Las autoridades permanecerán allí, atentas a la situación humanitaria, de seguridad y orden público.

