Hallan sin vida a Eutimio Valencia Duave, gobernador indígena de Alto Tarena en Chocó

Eutimio Valencia Duave, gobernador indígena de la comunidad Alto Tarena, en el departamento del Chocó, fue encontrado sin vida en la tarde de este 10 de marzo. Así lo dio a conocer la Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule (ASOREWA).

Valencia Duave había sido reportado como desaparecido desde el pasado 7 de marzo de 2026. Según las primeras pesquisas, el líder indígena se dirigía al municipio de Tadó cuando un grupo de sujetos armados lo secuestraron.

Según el comunicado, Valencia Duave fue un líder social reconocido por su compromiso con el bienestar de su comunidad, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los territorios ancestrales.

“Por ende, este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”, señaló ASOREWA.

Por este hecho, la asociación instó a las autoridades competentes a adelantar “de manera inmediata investigaciones rigurosas, prontas y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de su muerte, identificar y judicializar a los responsables y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”.

Asimismo, señalaron que cada agresión contra alguna autoridad indígena es considerada “una agresión contra nuestros pueblos, contra nuestra cultura y contra nuestros derechos fundamentales”. ASOREWA aregó también su acompañamiento a la familia del gobernado y a la comunidad indígena Alto Tarena.

