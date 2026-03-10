Publicidad

Home

Judicial

A la cárcel excandidato al Senado y expolícías señalados de vínculos con “Papá Pitufo”

El excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castaño y cuatro exuniformados de la Policía fueron enviados a prisión preventiva por su vinculación a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Las cinco personas fueron capturadas el pasado 8 de marzo en Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
10 de marzo de 2026 - 09:18 p. m.
El político del Partido de la U y los cuatro exuniformados fueron capturados el 8 de marzo en Bogotá.
El político del Partido de la U y los cuatro exuniformados fueron capturados el 8 de marzo en Bogotá.
Foto: Fiscalía General de la Naci
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la tarde de este martes 10 de marzo, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario al excandidato al Senado de la República Freddy Camilo Gómez Castro, señalado de estar vinculado a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

El juez también impuso medida de aseguramiento a José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, exintegrantes de la Policía Nacional, señalados por su vinculación con la misma red de corrupción.

Vínculos relacionados

Confirman destitución de exfuncionarios del Buen Pastor por permitir fuga de Aida Merlano
Defensoría respalda el decreto del salario mínimo de 2026 ante el Consejo de Estado
Imputan a excandidato al Senado señalado por presuntos vínculos con “Papá Pitufo”

Los hombres fueron capturados el 8 de marzo en Bogotá e imputados el lunes 10 de marzo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Ninguno de ellos aceptó los cargos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Freddy Camilo Gómez Castaño

Papá Pitufo

excandidato al Senado de la República

Senado de la República

Diego Marín Buitrago

José Luis Olaya Caicedo

Faudel Luis Salazar Piñeros

Édgar Humberto Bacca Suárez

Juan Miguel Jaramillo Mora

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.