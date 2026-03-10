A la cárcel excandidato al Senado y expolícías señalados de vínculos con “Papá Pitufo”

El político del Partido de la U y los cuatro exuniformados fueron capturados el 8 de marzo en Bogotá. Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este martes 10 de marzo, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario al excandidato al Senado de la República Freddy Camilo Gómez Castro, señalado de estar vinculado a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

El juez también impuso medida de aseguramiento a José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, exintegrantes de la Policía Nacional, señalados por su vinculación con la misma red de corrupción.

Los hombres fueron capturados el 8 de marzo en Bogotá e imputados el lunes 10 de marzo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Ninguno de ellos aceptó los cargos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.