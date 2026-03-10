Modesto Aguilera se pronuncia tras condena de la Corte Suprema por acto sexual violento

Modesto Enrique Aguilera fue sentenciado por la Corte Suprema a ocho años y seis meses de prisión. Foto: Óscar Pérez

El representante Modesto Aguilera (Cambio Radical) se pronunció este martes tras la sentencia a ocho años y seis meses de prisión emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El congresista del Atlántico fue hallado culpable del delito de acto sexual violento.

A través de un comunicado, el legislador aseguró que, aunque respeta la decisión, no la comparte. Y, en esa línea, dijo que ejercería “los recursos legales correspondientes” y presentará “la apelación ante la instancia competente con el propósito de demostrar [su] inocencia”.

“Confío plenamente que en el curso del proceso y dentro de las garantías del debido proceso, se esclarecerán los hechos. Continuaré defendiendo mi honor, mi nombre y mi integridad con las pruebas que reposan en el expediente y que demuestran que nunca estuve en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá”, indicó Aguilera.

Además de la sentencia que recibió a ocho años y seis meses de prisión, también fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. El alto tribunal le ordenó el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2020, lo que equivale a cerca de COP 87 millones a la denunciante, Guisella del Carmen Mejía Viana, por concepto de perjuicios morales.

Los hechos que denunció Mejía ocurrieron durante un evento en Barranquilla en noviembre de 2020, que fue organizado por Aguilera. De acuerdo con la denunciante, el representante era cercano con su familia y contó con la complicidad de un primo de ella para agredirla sexualmente.

Actualmente, Aguilera lleva dos periodos como representante a la Cámara, pero en esta ocasión no se lanzó. Previamente, fue precandidato de la Alcaldía de Soledad y también había buscado en 2014 llegar al Legislativo, aunque no contó con los votos suficientes para hacerlo.

