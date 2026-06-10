Exmagistrados cuestionan candidatura de De la Espriella por nacionalidad estadounidense

Puntualmente, el candidato por el partido político Defensores de la Patria, cuenta con las nacionalidades italianas y estaunidense. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado fechado este 10 de junio, un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, entre otros reconocidos juristas, cuestionó la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella debido a su nacionalidad estadounidense. Según el documento, al adquirir esa ciudadanía debe realizarse un juramento que implica “compromisos y deberes jurídicos con ese país”, los cuales, a juicio de los firmantes, son incompatibles con las obligaciones que debe asumir el presidente de Colombia.

Puntualmente, el candidato por el partido político Defensores de la Patria, cuenta con las nacionalidades italianas y estaunidense. En cuanto a su nacionalidad italiana, los juristas indican que esta “no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia”.

Lea: Legalizan las capturas de los presuntos asesinos del periodista Cristian Herrera

Los firmantes del documento aclaran que la doble nacionalidad no impide, por sí misma, que una persona ocupe la Presidencia. “Sin embargo, es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no por la doble nacionalidad en sí, sino por los eventuales compromisos que pueda implicar esta nueva nacionalidad”, se lee en el documento, en referencia a los “conflictos de lealtad nacional”.

En el caso estadounidense, sostienen que el juramento conlleva consecuencias éticas y jurídicas. “El ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento: ‘Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (...)’”.

Más noticias judiciales: Las movidas de la justicia que ganan protagonismo en la recta final de las presidenciales

En el comunicado, los exmagistrados señalan que el juramento de Estados Unidos implica, entre otras cosas, que la persona nacionalizada deberá apoyar a ese país contra cualquier actor que sea considerado por ese Estado como un enemigo, “incluida eventualmente Colombia”. Los firmantes agregan que un presidente tiene la obligación de anteponer los intereses nacionales colombianos a los de cualquier otro país.

“Por todas las anteriores razones, consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia”, se lee en el comunicado.

Le recomendamos: Caso Centros Poblados: juez condena a Ottomar José Lascarro a más de 12 años de prisión

Por su parte, los juristas consideran que no existe controversia en el caso del candidato por su nacionalidad italiana, “como no la ha habido frente al hecho de que el presidente Petro sea también italiano”, en alusión a la doble nacionalidad del actual mandatario. El documento indica que, en este caso, la persona naturalizada italiana simplemente “jura ‘ser fiel a la República y observar la Constitución y las leyes del Estado’”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.