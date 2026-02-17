Exminjusticia (e) Idarraga cuestiona correo anónimo que llevó a la salida del general Urrego

El exminjusticia (e) Idarraga dijo que probablemente se "haya cometido una injusticia” con el despido del general Urrego, señalado de un presunto complot contra el presidente Petro. Foto: Archivo Particular

Andrés Idárraga, exministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia de la Presidencia, señaló que existieron “voces” que pidieron la salida del general Edwin Urrego de la Policía Nacional. El oficial fue retirado por el presidente Petro el pasado 11 de febrero en medio de la controversia desatada por correo anónimo que advertía sobre un supuesto plan para atentar contra el mandatario.

En entrevista con Caracol Radio, el funcionario negó tener responsabilidad en la información que llevó del oficial y aseguró que conoció el contenido del anónimo a través de los medios de comunicación. Según explicó, aunque el correo llegó a la dirrección de la Secretaría de Transparencia, fue remitido por la correspondencia de la Casa de Nariño a la jefatura de protección presidencial, entonces en cabeza del general (r) Humberto Guatibonza.

“En esta ocasión, como en muchas ocasiones ha sucedido, no tuve ninguna comunicación del presidente, ni me consultó ni me preguntó por algo similar”, señaló. Idárraga cuestionó la solidez de la denuncia, al señalar inconsistencias entre el anónimo, envaido en octubre de 2025, y la relevancia que tomó meses después, durante un Consejo de Ministros en febrero.

El exminjusticia (e) cuestionó que “¿cómo es posible que un anónimo del mes de octubre termine saliendo a esas alturas del partido? No concuerda que un anónimo termine expulsando a un general de la República diciendo que había una suerte de entrampamiento en una visita a Washington que para la fecha de octubre ni siquiera estaba avisorada”.

No obstante, el secretario admitió que “hubo voces no anónimas, de carne y hueso” que expresaron inconformidades con la gestión del general Urrego, particularmente por situaciones registradas en el área metropolitana de Barranquilla el año pasado, cuendo el general era comandante de la Policía. Aunque evitó revelar nombres, indicó que entregará esa información ante la Fiscalía General de la Nación si es requerido.

Idarraga sañaló el correo, que sería “un anónimo que termina entregando elementos mal informados a la inteligencia nacional” debería ser investigado por la autoridades para que “la justicia y el debido proceso lleguen a la verdad”. Sobre la decisión del presidente de apartar a Urrego, el secretario de Transparencia mencionó que “entrar a establecer tan ligeramente a través de un anónimo que es responsable de tan peligrosa afirmación, que es meterse con la vida y la integridad del señor presidente de la República, es algo muy grave”.

Agregó que del presunto complot no “ser cierto, es decir, donde no sea culpable el señor general Urrego, pues debería la justicia investigar primero de dónde vino ese anónimo que terminó en esto y quiénes son las personas malintencionadas que buscan quizás hacerle daño a personas inocentes“.

A través de medios de comunicación, el general Edwin Urrego entregó su versión de los hechos y afirmó que la información en la que se basó el presidente Petro para hacer señalamientos en su contra corresponde a una “desinformación y con una intención específica” de apartarlo de la institución.

Urrego, tras un año como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue trasladado a la comandancia en Cali. Durante su gestión en el Atlántico, explicó, que el “ministro del Interior (Armando Benedetti) manifestó su inconformismo” por actuaciones como un allanamiento a su propiedad ordenado por la Corte y el sobrevuelo de unos drones sobre su vivienda que, según el oficial, al parecer eran de carácter recreativo.

Sobre el procedimiento judicial, el general precisó que fue ordenado “por una autoridad judicial bajo los parámetros legales y nuestra responsabilidad es brindar el apoyo correspondiente como Policía Nacional. En su momento, para esa diligencia, la señora magistrada (Cristina Lombana) contaba con el servicio de Policía judicial, específicamente por parte de la Dijín”.

No obstante, sostuvo que esas no fueron las únicas molestias del ministro y agregó que “se presentaron otras situaciones particulares donde se actuó al derecho, y hago lo que me corresponde de acuerdo a la ley y muchas veces ciertas cosas incomodan”. Indicó que estos episodios en “su momento fueron tratadas institucionalmente”, pero que, “independientemente de que fueron aclaradas, sí generaron algún tipo de incomodidad”.

En la misma línea, señaló que se trató de “situaciones que se dan en el día a día y sobre las cuales de pronto se entraría a mencionar” y añadió que “obviamente hay otras circunstancias complementarias a eso, que cuando se analicen, pues se entraría a deducir que obedecen a lo que pasó”.

El exministro (e) Idarraga también consideró “probable que se haya cometido una injusticia” en el despido del oficial, al insistir en que corresponde a la justicia esclarecer el origen del anónimo y determinar si hubo irregularidades en el trámite que llevó a su despedido motivado por un correo anónimo.

