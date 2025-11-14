Explosión de carrobomba en la vía Panamericana dejó una persona muerta Foto: Archivo Particular

Un carrobomba explotó en la vía Panamericana en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, dejando una persona muerta. Las autoridades reportaron la fuerte explosión cerca al antiguo peaje de Tunía, poco antes del puesto de control instalado por la Policía en la carretera que conduce entre Cali y Popayán.

Según los primeros reportes, la persona que falleció en el lugar sería el conductor del carrobomba e inicialmente se le atribuye el hecho a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

En la vía Buga - Buenaventura también se reportó la presencia de tres cilindros marcados con emblemas de la disidencia, pero se descartaron explosivos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, señaló que es una reacción del grupo armado a los recientes bombardeos del gobierno Petro contra esa estructura.

La acción terrorista en la vía Panamericana se dio horas después cerca a la zona en la que fue atacado el vehículo en el que se movilizaba el senador Temístocles Ortega. A través de su cuenta en X, el senador de Cambio Radical denunció que fue víctima de un ataque sicarial cuando hombres armados dispararon seis veces contra su vehículo en la madrugada mientras se dirigía de Cali a Popayán.

El senador Ortega salió ileso del ataque que se presentó hacia las 2:00 de la madrugada en la Vía Panamericana, sector El Túnel, del municipio de Cajibío. Los hombres armados que iban en dos vehículos trataron de interceptar la camioneta en la que viajaba el senador junto con su conductor y su escolta.

