Ministro de Defensa habló sobre posible presencia de menores de edad en recientes bombardeos

En medio de los recientes bombardeos ordenados por el gobierno del Presidente Petro en Guaviare y Arauca contra la disidencia de alias “Iván Mordisco”, uno de los puntos más cuestionados ha sido la posible presencia de menores de edad en dichos operativos. En la ofensiva que se adelantó contra ese grupo armado en Guaviare se reportaron 20 combatientes muertos, pero hay no hay claridad sobre sus edades. Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez se pronunció.

“Quien se involucre pierde toda protección sin distinción alguna (…) Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, señaló el ministro en una reciente rueda de Prensa. Si bien también aclaró que durante los ataques no se han afectado a bienes y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), será Medicina Legal la encargada de determinar edad y sexo de los abatidos.

“En este conflicto hay una realidad muy cruda que debemos rechazar: el reclutamiento de menores, es un crimen de guerra. El que comete los delitos son quienes reclutan. Hemos salvado 1039 menores de edad este año, los hemos desvinculado de los grupos armados”, agregó el ministro Sánchez.

En efecto, según la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Mientras que en 2024 se reportaron en total 625 casos. El presunto grupo armado responsable que más recluta es la disidencia Estado Mayor Central (EMC) al mando de “Mordisco”. Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño continúan siendo los departamentos con mayor número de casos.

Los bombardeos durante el gobierno Petro

Solo en lo que va del año, el presidente Gustavo Petro ha ordenado ocho bombardeos: cinco contra el Clan del Golfo y tres contra las disidencias de alias “Mordisco”.

El más reciente fue el que se ordenó contra la disidencia de alias “Iván Mordisco” en Arauca. “Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias, en el departamento de Arauca”, señaló Petro.

Sobre los bombardeos, el mandatario confirmó que van 12 durante todo su mandato. “Van 12 bombardeos ordenados por mi y exclusivamente por mi, guardando al máximo el respeto de derechos humanos. Se usa inteligencia norteamericana pero bajo la condición de DDHH que yo mismo adopto. La acción se da sobre ejércitos privados del narcotráfico, reincidentes en sus acciones mafiosas. Se han dado en Guaviare y Arauca. Desbarato ejércitos narcotraficantes que quieran entrar a Venezuela a desestabilizar aún más esa sociedad. Venezuela no necesita más armas, sino diálogo”, dijo.

La ofensiva militar contra la disidencia de “Mordisco” también se estaría extendiendo a Nariño. El ministro Sánchez señaló recientemente que se realizó una reunión extraordinaria con la cúpula militar, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y las autoridades locales para evaluar la situación de orden público, “intensificar las operaciones conjuntas y anticiparnos a las acciones criminales del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”.

