Extienden principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta, señalado en caso Odebrecht

El exdirector del Invías es testigo clave de la Fiscalía en la investigación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

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En la tarde de este viernes 24 de julio, el juez 47 penal de Bogotá decidió extender el principio de oportunidad que le da un año de inmunidad penal a Daniel García Arizabaleta, exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías) y testigo clave de la Fiscalía en la investigación contra Óscar Iván Zuluaga por el sonado caso Odebrecht. La decisión está relacionada con una apelación.

El despacho a cargo del expediente resolvió en segunda instancia un recurso en contra de la decisión que había tomado otro juez de Bogotá de no prorrogar el principio de oportunidad otorgado al exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos. Para el juez, darle un año más de inmunidad penal es una decisión clave para favorecer la investigación del caso Odebrecht.

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García Arizabaleta es un personaje relevante en este escándalo de corrupción, pues ha sido investigado por presuntamente haber recibido millonarios pagos irregulares por parte de la multinacional brasileña y, al tiempo, es el testigo clave de la Fiscalía en la investigación que se adelanta en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por este mismo entramado.

La acusación en contra de García Arizabaleta, adelantada en febrero de 2023, señala que el también excandidato al Senado por el Centro Democrático presuntamente habría recibido pagos de la multinacional en dos períodos distintos: de 2009 a 2010 y de 2012 a 2013. “Al parecer, Odebrecht le hizo llegar los dineros a través de Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de la empresa Consultores Unidos”, indicó la Fiscalía en su momento.

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Para ello, según la acusación, García Arizabaleta habría firmado dos contratos falsos con la empresa de Zambrano Caicedo, condenado por el mismo caso. En esos negocios habría quedado pactada una asesoría y gestión comercial que nunca ocurrieron y, para simular su legalidad, habría presentado cuentas de cobro y facturas de servicios que, al parecer, tampoco se prestaron nunca.

Pese a que García Arizabaleta rechazó los señalamientos, la Fiscalía sostuvo en su acusación que habría tenido un incremento injustificado de al menos COP 360 millones en su patrimonio. Su rol habría sido el de conectar a los empresarios con el mundo del transporte de Colombia, justo cuando le adjudicaron a Odebrecht el contrato de la Ruta del Sol 2.

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García Arizabaleta habría sido el encargado de organizar una reunión en 2009 entre Marcelo Odebrecht, cabeza de la empresa brasileña y condenado por corrupción, el viceministro Gabriel García Morales y el entonces candidato a la presidencia, Andrés Felipe Arias. Habría sido en la Casa de Nariño y, a finales de ese año, la multinacional se quedó con la licitación para el proyecto.

Sobre el capítulo de Óscar Iván Zuluaga, los directivos de Odebrecht han dicho ante la justicia que García Arizabaleta habría sido el enlace con su campaña presidencial en 2014. Luego, la Fiscalía sostuvo que al menos COP 3.045 millones de la multinacional habrían entrado a los fondos de la contienda electoral, especialmente para cubrir rubros de publicidad.

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