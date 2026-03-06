Extraditan a Colombia a “El monstruo de Latinoamérica”, acusado de abuso contra menores

El hombre es señalado de cometer graves hechos de violencia sexual contra menores de edad. Foto: Dijín

Peter Francis Kennedy, también conocido como “Peter Kharouta” o “El monstruo de Latinoamérica”, fue extraditado a Colombia por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. El hombre permanecía privado de la libertad en Argentina desde el 2 de octubre de 2024.

Francis Kennedy es requerido por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual contra menores de edad. Puntualmente, es investigado por demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años con agravantes, en seis hechos.

Además, deberá responder por acto sexual violento, en concurso homogéneo sucesivo de dos eventos, y por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en siete eventos.

Según indicaron las autoridades, alias “El monstruo de Latinoamérica” habría arrendado varios apartamentos en un edificio ubicado sobre la Avenida de las Américas en Cali (Valle del Cauca), donde, presuntamente “trasladaba niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero para someterlos a conductas de explotación sexual con animales”.

Las autoridades también señalaron que, dentro de la investigación adelantada por la Dirección de Protección de la Policía Nacional, “se documentaron prácticas de extrema gravedad que habrían sido impuestas a las víctimas”.

Francis Kennedy fue capturado en Buenos Aires en un trabajo coordinado entre la Policía Federal Argentina y la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Bogotá. Las acciones de las autoridades incluyeron el análisis de bases de datos y la verificación de información migratoria.

Asimismo, realizaron labores de exploración de redes sociales y técnicas de geolocalización, lo que permitió su detención en el sector del Barrio Chino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoridades señalaron que esta extradición se da con el propósito de poner al hombre a disposición de las autoridades judiciales colombianas para que responda por los delitos contra menores de edad.

