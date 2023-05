Extraditan al médico Carlos Mahecha, señalado de fraude en exclusiva zona de Miami

Carlos Mahecha Díaz fue capturado en febrero de 2021 y permanecía detenido a la espera de su extradición. / Policía

El reconocido médico y empresario de la élite bogotana Carlos Mahecha fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por los delitos de concierto para cometer fraude electrónico e instigación para cometer ese delito. El expediente que lo tendrá privado de su libertad está relacionado con el proyecto inmobiliario Quarzo, que se supone estaría ubicado en el exclusivo sector de Bal Harbour de Miami, Florida. Todo un fraude de inversión que habría alcanzado una cifra cercana a los US$ 40 millones.

Fuentes del caso le indicaron que en las últimas horas Mahecha compareció ante la autoridad judicial que lo requería. Estaba vestido con un traje color caqui y amarrado de pies y manos. “Durante la audiencia estuvieron su esposa y sus dos hijos. Además, el próximo martes se define si Mahecha afrontará el proceso en libertad o detenido”, señaló una fuente cercana al caso.

En los últimos días de 2022, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que avaló la extradición de Mahecha y, el pasado 3 de abril, el mismo Gobierno ratificó la decisión. La investigación de las autoridades norteamericanas en contra de Mahecha se remonta a 2007, cuando él y sus socios sacaron al mercado el proyecto residencial. La acusación asegura que el médico habría “reclutado” a inversionistas para comprar tres predios por US$ 22 millones. Pero, todo salió mal.

Se suponía que a los inversores les reintegrarían el dinero pagado, más intereses de entre el 12 y 18 %, en un plazo máximo de un año y medio. Sin embargo, la acusación en contra del médico Mahecha asegura que todo terminó siendo un fraude, con tintes de pirámide. El dinero que entraba al proyecto por parte de los inversionistas, según la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida, se habría destinado a otras cuentas pendientes y gastos personales de los Mahecha. Cuando entraba plata de inversores nuevos, los socios procedían a pagarle a otras personas que ya habían puesto dinero en otros proyectos de la familia.

El expediente tiene cientos de pruebas de cómo se habría triangulado el dinero para defraudar a los inversionistas del proyecto en Miami, cuadrar cuentas externas y, al parecer, en la compra de lujos que, sin esas inversiones, la familia Mahecha no se habría podido costear. Además, las autoridades estadounidenses dicen tener en su poder evidencia que apuntaría a que Carlos Mahecha nunca le informó a los inversionistas que iba reclutando que tenía toda clase de problemas financieros.

Asimismo, dice el expediente, ese dinero también se destinó a mantener el apartamento de los Mahecha Casas en Florida; para pagar sus carros de alta gama y hasta para cotizar un lujoso yate. Cuando Quarzo Bal Harbour entró en bancarrota, la mayoría de estas incómodas acusaciones salieron a flote por cuenta del proceso de bancarrota que iniciaron los inversionistas que perdieron todo y que, aseguran, los Mahecha no les han pagado.

El expediente completo no es favorable para Mahecha, pues su socio, Juan Arcila, ya aceptó todos los cargos en un proceso civil. Además, su propia familia ya se declaró responsable: se trata de su esposa María Anastasia Casas, y sus hijos Felipe y Camilo Mahecha Casas. Sin embargo, ante el diario EL Tiempo, el año pasado, Mahecha mencionó: “Nosotros no entendemos cómo nos acusan de una estafa o cómo me acusan de una estafa, siendo que era el mayor perjudicado. Yo era de los mayores inversionistas, los que más metimos capital, incluso arriesgando nuestro patrimonio”. Ahora, será la justicia estadounidense la que dedica su futuro.

