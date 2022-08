Falsos positivos en Sucre: Otro patrullero se entrega a las autoridades

Carlos Alberto Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza, los tres jóvenes asesinados en Chochó, Sucre.

El patrullero Jesús María Bolaño Castro, quien manejaba la camioneta de la Policía donde habrían sido asesinados tres jóvenes del corregimiento de Chochó (Sucre), se presentó hoy a las instalaciones de la Fiscalía. Bolaño se une a los dos patrulleros que denunciaron este hecho. A pesar de estos testimonios, aún no se han podido esclarecer a profundidad las oscuras circunstancias en las que murieron estos jóvenes.

Este patrullero llegó hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Sincelejo en compañía de su abogado en la tarde de este 22 de agosto de 2022. Bolaño Castro habría arribado a la URI después de haber sido vinculado al caso. Este patrullero fue separado de su cargo junto a otros cinco por la inspección de Policía. Esto debido a la investigación disciplinaria que se abrió contra los uniformados involucrados en este caso de presuntos falsos positivos.

La presencia de este patrullero se entrelaza con la expedición de once órdenes de captura contra miembros de la Policía de Sucre expedidas por la Fiscalía. Entre estos se encuentra el excomandante operativo de la Policía de Sucre, el coronel Benjamín Núñez, quien es el principal sospechoso de haberle disparado a los tres jóvenes a bordo de este vehículo de la Policía.

Benjamín Núñez habría capturado a Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo tras señalarlos como los miembros del Clan del Golfo responsables de la muerte de un Policía en el marco del plan pistola. Según los testimonios de dos patrulleros que se encontraban dentro del vehículo, Núñez habría golpeado y disparado a estos jóvenes, causándoles la muerte. Después de ser removido de su cargo, este coronel habría salido del país con rumbo a México sin que la Fiscalía lo hubiese vinculado al proceso.

Ha pasado casi un mes desde que se conoció el testimonio de estos patrulleros. Tres días después de los hechos, estos patrulleros le contaron a la inspección de Policía que quien disparó contra estos jóvenes había sido el coronel Núñez. Estos contaron que el asesinato de estos jóvenes sucedió a sangre fría y cuando las víctimas se encontraban indefensas y capturadas dentro del vehículo. A pesar de que estos patrulleros señalaban a Núñez como el principal responsable, apenas hoy la Fiscalía lo vincula formalmente a la investigación.

Ahora, Bolaño Castro llegará a aportar su perspectiva dentro de la investigación que hasta el momento ha vinculado a 11 funcionarios de la Policía, pero en la que aún no se ha recibido ninguna información por parte del coronel Núñez. El hermano del coronel le contó al diario El Tiempo que Núñez habría salido del país por falta de garantías. Hasta el momento, las investigaciones no han arrojado ningún resultado y no se conoce el paradero de el principal señalado.

